В Крыму за год осадков стало на 15% меньше

В Крыму за 2025 год зафиксировано снижение осадков примерно на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

По его словам, уменьшение осадков усугубляет проблемы с водоснабжением. Некоторые каптажи пересохли, для обеспечения населения водой организован подвоз, а на улицах населенных пунктов устанавливают баки с водой.

Ситуация с водоснабжением полуострова осложнилась после перекрытия Северо-Крымского канала в мае 2014 года, который обеспечивал около 90% потребностей региона. Вода аккумулируется в водохранилищах, уровень которых напрямую зависит от осадков и поступления воды из рек, питающих резервуары.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что подача воды из Днепра в Северо-Крымский канал возобновится после завершения специальной военной операции.

