Аксенов заявил о возобновлении подачи воды в Северо-Крымский канал после СВО

Подача воды из Днепра в Северо-Крымский канал возобновится после завершения специальной военной операции. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Технические возможности для восстановления водоснабжения уже изучены, необходимых объемов будет достаточно. Сейчас перебои фиксируются более чем в 70 населенных пунктах полуострова, в основном в сельской местности.

Украина перекрыла Северо-Крымский канал в 2014 году, объект обеспечивал до 90% потребностей региона. Из-за засухи 2020 года в Крыму вводились ограничения, а в 2025 году власти зафиксировали гибель посевов и объявили режим ЧС в восьми районах республики.

Анна Гречко