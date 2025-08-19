Суд отказал во взыскании 84 млн рублей с властей Сочи за загрязнение Бзугу

Арбитражный суд Краснодарского края отказал Черноморо-Азовскому морскому управлению Росприроднадзора в удовлетворении иска к администрации и МУП «Водоканал» Сочи на сумму 84,1 млн руб. Об этом сообщается в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инспекторы ведомства обнаружили в 2022 году сброс канализационных стоков в реку Бзугу на участке Хостинского района, который принадлежал администрации, но трубопровод к тому времени находился на балансе МУП «Водоканал». В канализационную систему заходят стоки от санаториев и ресторанов, через которые транзитом проходят отходы. В 2022 году участок был обновлен, течь устранена.

Суд отметил, что истец не смог доказать факт причинения вреда водному объекту бездействием администрации. Город признан ненадлежащим ответчиком. Иск в удовлетворении отклонен.

Анна Гречко