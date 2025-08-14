Финансирование АПК Краснодарского края в 2025 году составит 15,8 млрд рублей

В текущем году финансирование агропромышленного комплекса Кубани составит 15,8 млрд руб. Из этих средств на растениеводство, включая виноградарство и виноделие, направлено 5,2 млрд руб., сообщили «Ъ-Кубань» в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

По информации краевого минсельхоза, более 1,1 млрд руб. в этом году направлено на субсидии, возмещающие часть затрат на производство и реализацию зерновых культур. «С этого года средства предоставляются аграриям при условии документального подтверждения наличия у них прав пользования земельными участками, на которых осуществляется производство зерновых культур. Более 36% выделенных средств уже доведены до сельхозтоваропроизводителей. Дополнительный отбор планируется открыть в течение лета»,— говорят в министерстве.

Также направлено:

382,8 млн руб. — на развитие мелиоративного комплекса;

свыше 410 млн руб. — на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельхозстрахования в области растениеводства;

более 1,3 млрд руб. — на поддержку производства продукции плодово-ягодных насаждений, включая посадочный материал, а также на закладку и уход за многолетними насаждениями, включая питомники;

350 млн руб. — на возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур;

15,3 млн руб. — на возмещение части затрат на приобретение гибридных семян сахарной свеклы отечественной селекции;

215,2 млн руб. — на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей;

1,5 млн руб. — на возмещение части затрат на проведение мероприятий по борьбе с саранчовыми вредителями;

25 млн руб. — на проведение агрохимического и эколого-токсикологического обследования земель сельскохозяйственного назначения.

«Каждый вид государственной поддержки востребован у сельскохозяйственных товаропроизводителей. Ежегодно наибольшее количество заявителей обращается за поддержкой на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур; на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, а также на возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур»,— резюмировали в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края

Дмитрий Михеенко