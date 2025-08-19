Страны «коалиции желающих» обсуждают введение новых санкций против России

«Коалиция желающих», представленная группой стран-союзниц Украины во главе с Францией и Великобританией, обсуждает возможность введения дополнительных санкций против России. Об этом заявили в пресс-службе британского правительства по итогам сегодняшней встречи лидеров.

«Лидеры также обсудили, каким образом можно оказать дополнительное давление на (Владимира. — "Ъ") Путина — в том числе посредством санкций — до тех пор, пока он не покажет, что готов предпринять серьезные действия для прекращения своего незаконного вторжения»,— говорится в пресс-релизе.

Союзники Украины намерены продолжить консультации относительно дальнейших шагов, направленных на разрешение украинского конфликта, уточнили в ведомстве. По словам британского премьера Кира Стармера, группы планирования «коалиции желающих» встретятся с представителями США в ближайшие дни, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины и подготовку к развертыванию сил обеспечения безопасности Украины.

Вчера в Белом доме прошла встреча в расширенном формате с участием лидеров Украины, Великобритании, Франции, Италии, Германии и Финляндии, а также руководителей ЕС и НАТО. Президент Франции Эмманюэль Макрон по ее итогам сообщил, что США и Европа достигли соглашения о том, что вместе будут разрабатывать гарантии безопасности для Украины. По его словам, европейские союзники и Вашингтон сошлись в том, что будущие гарантии безопасности для Украины должны включать поддержку украинской армии и создание сил обеспечения безопасности на море, в воздухе и на суше.

Подробнее о прогрессе в урегулировании — в материале «Ъ» «Украинское регулирование вышло на встречный курс».

Анастасия Домбицкая