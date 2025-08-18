Главные заявления Трампа, Зеленского и лидеров ЕС на расширенной встрече
Президенты США и Украины провели расширенную встречу с участием европейских лидеров. Трамп заявил, что перспектива завершения конфликта на Украине станет понятна через одну-две недели. Он уверен, что Путин и Зеленский смогут найти общий язык и Украине ничего не угрожает. Сам Зеленский надеется решить территориальные вопросы с Путиным при помощи Трампа. Некоторые европейские лидеры все были настроены более воинственно. Все главные заявления на расширенной встрече — в подборке «Ъ».
Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп
Фото: Alex Brandon / AP
Заявления Дональда Трампа
- Перспектива урегулирования конфликта на Украине станет понятна через одну-две недели.
- Сегодня мы придем к соглашению по практически всем пунктам, включая вопросы безопасности.
- При вопросе об обмене территориями будет учитываться текущая линия боевого соприкосновения на Украине.
- На встрече с лидерами ЕС и Зеленским будет обсуждаться возможный обмен территориями.
- Рассчитываю на договоренности по итогам встречи с главами ЕС и Зеленским, которые приведут к трехсторонней встрече с Россией.
- Саммит на Аляске убедил, что мира можно достичь. Украинское урегулирование — непростая, но решаемая задача.
- Уверен, что Путин и Зеленский смогут найти общий язык для урегулирования конфликта на Украине.
- Путин на Аляске согласился, что Россия примет гарантии безопасности для Украины.
- Не верю в угрозу дальнейшей агрессии России против Украины.
- США и Европа планируют обеспечить макисмальную безопасность Украине.
- Ожидаю, что в случае успеха переговоров Россия может немедленно передать Киеву тысячу пленных.
- Вероятность того, что урегулирования не удастся достичь, тоже есть.
Заявления Владимира Зеленского
- Переговоры с Трампом прошли очень хорошо, конструктивно.
- Надеюсь, что мы найдем решение по всем вопросам, в том числе территориальным.
- «Чувствительные» территориальные вопросы нужно обсуждать на трехсторонней встрече с Путиным.
- Буду рад Трампу на встрече с Путиным, если она состоится.
Заявления европейских лидеров
Эмманюэль Макрон
- Трехсторонняя встреча — это очень важно, но сначала нужно добиться прекращения огня.
- Среди гарантий безопасности должно быть сохранение мощной украинской армии.
- Завершение украинского конфликта можно обсудить на четырехсторонней встрече с участием Европы.
Урсула фон дер Ляйен
- Евросоюз будет работать над гарантиями безопасности наподобие 5-й статьи НАТО.
Марко Рютте
- Трамп вывел ситуацию из тупика, наладив контакт с Путиным.
Фридрих Мерц
- Не могу представить себе следующую встречу по Украине без прекращения огня, давайте давить на Россию.
Кир Стармер
- Конфликт на Украине оказал влияние и на Европу. В Британии нет семьи, которой это бы не коснулось.
Джорджа Мелони
- Мы всегда были на стороне Украины, и поддерживаем все усилия Трампа.
Александр Стубб
- У Финляндии есть протяженная граница и история конфликта с Россией. В 1944 году Финляндия нашла решение и в 2025 году страны ЕС найдут решение, чтобы завершить конфликт.
И снова комплимент
- Трамп — Мерцу: вы отлично выглядите с таким загаром, я хочу такой же.
