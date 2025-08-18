Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Главные заявления Трампа, Зеленского и лидеров ЕС на расширенной встрече

Президенты США и Украины провели расширенную встречу с участием европейских лидеров. Трамп заявил, что перспектива завершения конфликта на Украине станет понятна через одну-две недели. Он уверен, что Путин и Зеленский смогут найти общий язык и Украине ничего не угрожает. Сам Зеленский надеется решить территориальные вопросы с Путиным при помощи Трампа. Некоторые европейские лидеры все были настроены более воинственно. Все главные заявления на расширенной встрече — в подборке «Ъ».

Заявления Дональда Трампа

  • Перспектива урегулирования конфликта на Украине станет понятна через одну-две недели.
  • Сегодня мы придем к соглашению по практически всем пунктам, включая вопросы безопасности.
  • При вопросе об обмене территориями будет учитываться текущая линия боевого соприкосновения на Украине.
  • На встрече с лидерами ЕС и Зеленским будет обсуждаться возможный обмен территориями.
  • Рассчитываю на договоренности по итогам встречи с главами ЕС и Зеленским, которые приведут к трехсторонней встрече с Россией.
  • Саммит на Аляске убедил, что мира можно достичь. Украинское урегулирование — непростая, но решаемая задача.
  • Уверен, что Путин и Зеленский смогут найти общий язык для урегулирования конфликта на Украине.
  • Путин на Аляске согласился, что Россия примет гарантии безопасности для Украины.
  • Не верю в угрозу дальнейшей агрессии России против Украины.
  • США и Европа планируют обеспечить макисмальную безопасность Украине.
  • Ожидаю, что в случае успеха переговоров Россия может немедленно передать Киеву тысячу пленных.
  • Вероятность того, что урегулирования не удастся достичь, тоже есть.

Заявления Владимира Зеленского

  • Переговоры с Трампом прошли очень хорошо, конструктивно.
  • Надеюсь, что мы найдем решение по всем вопросам, в том числе территориальным.
  • «Чувствительные» территориальные вопросы нужно обсуждать на трехсторонней встрече с Путиным.
  • Буду рад Трампу на встрече с Путиным, если она состоится.

Заявления европейских лидеров

Эмманюэль Макрон

  • Трехсторонняя встреча — это очень важно, но сначала нужно добиться прекращения огня.
  • Среди гарантий безопасности должно быть сохранение мощной украинской армии.
  • Завершение украинского конфликта можно обсудить на четырехсторонней встрече с участием Европы.

Урсула фон дер Ляйен

  • Евросоюз будет работать над гарантиями безопасности наподобие 5-й статьи НАТО.

Марко Рютте

  • Трамп вывел ситуацию из тупика, наладив контакт с Путиным.

Фридрих Мерц

  • Не могу представить себе следующую встречу по Украине без прекращения огня, давайте давить на Россию.

Кир Стармер

  • Конфликт на Украине оказал влияние и на Европу. В Британии нет семьи, которой это бы не коснулось.

Джорджа Мелони

  • Мы всегда были на стороне Украины, и поддерживаем все усилия Трампа.

Александр Стубб

  • У Финляндии есть протяженная граница и история конфликта с Россией. В 1944 году Финляндия нашла решение и в 2025 году страны ЕС найдут решение, чтобы завершить конфликт.

И снова комплимент

  • Трамп — Мерцу: вы отлично выглядите с таким загаром, я хочу такой же.

Мария Ежовкина, Анна Токарева

Президент США Дональд Трамп (в центре) лично поприветствовал президента Украины Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом

Президент США Дональд Трамп (в центре) лично поприветствовал президента Украины Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом

Фото: Alex Brandon / AP

Владимир Зеленский и Дональд Трамп на пресс-конференции в Овальном кабинете

Владимир Зеленский и Дональд Трамп на пресс-конференции в Овальном кабинете

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Открытая часть в Овальном кабинете продлилась чуть больше получаса, после чего лидеры продолжили встречу за закрытыми дверьми

Открытая часть в Овальном кабинете продлилась чуть больше получаса, после чего лидеры продолжили встречу за закрытыми дверьми

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Владимир Зеленский допустил проведение выборов при условии прекращения огня. А Дональд Трамп пригрозил прекратить поддержку Украины при отсутствии сделки

Владимир Зеленский допустил проведение выборов при условии прекращения огня. А Дональд Трамп пригрозил прекратить поддержку Украины при отсутствии сделки

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Один из журналистов похвалил костюм Владимира Зеленского, чем разрядил обстановку и вызвал улыбку обоих лидеров

Один из журналистов похвалил костюм Владимира Зеленского, чем разрядил обстановку и вызвал улыбку обоих лидеров

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Украинский лидер заявлял, что его страна нуждается в американском вооружении, разведданных и инструкторах. Дональд Трамп отвечал, что за американское вооружение должны платить страны НАТО

Украинский лидер заявлял, что его страна нуждается в американском вооружении, разведданных и инструкторах. Дональд Трамп отвечал, что за американское вооружение должны платить страны НАТО

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Украины выступает перед собравшимися в Белом доме лидерами европейских стран и США

Президент Украины выступает перед собравшимися в Белом доме лидерами европейских стран и США

Фото: Alexander Drago / Reuters

Президент США Дональд Трамп (в центре) лично поприветствовал президента Украины Владимира Зеленского по прибытии в Белый дом

Фото: Alex Brandon / AP

Владимир Зеленский и Дональд Трамп на пресс-конференции в Овальном кабинете

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Открытая часть в Овальном кабинете продлилась чуть больше получаса, после чего лидеры продолжили встречу за закрытыми дверьми

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Владимир Зеленский допустил проведение выборов при условии прекращения огня. А Дональд Трамп пригрозил прекратить поддержку Украины при отсутствии сделки

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Один из журналистов похвалил костюм Владимира Зеленского, чем разрядил обстановку и вызвал улыбку обоих лидеров

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Украинский лидер заявлял, что его страна нуждается в американском вооружении, разведданных и инструкторах. Дональд Трамп отвечал, что за американское вооружение должны платить страны НАТО

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Украины выступает перед собравшимися в Белом доме лидерами европейских стран и США

Фото: Alexander Drago / Reuters

