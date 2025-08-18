Главные заявления Трампа, Зеленского и лидеров ЕС на расширенной встрече

Президенты США и Украины провели расширенную встречу с участием европейских лидеров. Трамп заявил, что перспектива завершения конфликта на Украине станет понятна через одну-две недели. Он уверен, что Путин и Зеленский смогут найти общий язык и Украине ничего не угрожает. Сам Зеленский надеется решить территориальные вопросы с Путиным при помощи Трампа. Некоторые европейские лидеры все были настроены более воинственно. Все главные заявления на расширенной встрече — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

Заявления Дональда Трампа

Перспектива урегулирования конфликта на Украине станет понятна через одну-две недели.

Сегодня мы придем к соглашению по практически всем пунктам, включая вопросы безопасности.

При вопросе об обмене территориями будет учитываться текущая линия боевого соприкосновения на Украине.

На встрече с лидерами ЕС и Зеленским будет обсуждаться возможный обмен территориями.

Рассчитываю на договоренности по итогам встречи с главами ЕС и Зеленским, которые приведут к трехсторонней встрече с Россией.

Саммит на Аляске убедил, что мира можно достичь. Украинское урегулирование — непростая, но решаемая задача.

Уверен, что Путин и Зеленский смогут найти общий язык для урегулирования конфликта на Украине.

Путин на Аляске согласился, что Россия примет гарантии безопасности для Украины.

Не верю в угрозу дальнейшей агрессии России против Украины.

США и Европа планируют обеспечить макисмальную безопасность Украине.

Ожидаю, что в случае успеха переговоров Россия может немедленно передать Киеву тысячу пленных.

Вероятность того, что урегулирования не удастся достичь, тоже есть.

Заявления Владимира Зеленского

Переговоры с Трампом прошли очень хорошо, конструктивно.

Надеюсь, что мы найдем решение по всем вопросам, в том числе территориальным.

«Чувствительные» территориальные вопросы нужно обсуждать на трехсторонней встрече с Путиным.

Буду рад Трампу на встрече с Путиным, если она состоится.

Заявления европейских лидеров

Эмманюэль Макрон

Трехсторонняя встреча — это очень важно, но сначала нужно добиться прекращения огня.

Среди гарантий безопасности должно быть сохранение мощной украинской армии.

Завершение украинского конфликта можно обсудить на четырехсторонней встрече с участием Европы.

Урсула фон дер Ляйен

Евросоюз будет работать над гарантиями безопасности наподобие 5-й статьи НАТО.

Марко Рютте

Трамп вывел ситуацию из тупика, наладив контакт с Путиным.

Фридрих Мерц

Не могу представить себе следующую встречу по Украине без прекращения огня, давайте давить на Россию.

Кир Стармер

Конфликт на Украине оказал влияние и на Европу. В Британии нет семьи, которой это бы не коснулось.

Джорджа Мелони

Мы всегда были на стороне Украины, и поддерживаем все усилия Трампа.

Александр Стубб

У Финляндии есть протяженная граница и история конфликта с Россией. В 1944 году Финляндия нашла решение и в 2025 году страны ЕС найдут решение, чтобы завершить конфликт.

И снова комплимент

Трамп — Мерцу: вы отлично выглядите с таким загаром, я хочу такой же.

Мария Ежовкина, Анна Токарева