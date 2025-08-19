Экспорт семян льна с территории Кубани за полгода вырос вдвое

Экспорт семян льна с территории Краснодарского края в I полугодии 2025 года составил 110 тыс. т, что в 2 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Новороссийский филиал ЦОК АПК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Большая часть поставок приходится на Китай – 92% от общего объема экспорта. На втором месте Бельгия с 5%, доля Турции увеличилась до 2%. В 2025 году география экспорта расширилась: возобновлены поставки в Саудовскую Аравию и Бангладеш, куда в 2023–2024 гг. продукция не экспортировалась.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Краснодарский край с начала 2025 года увеличил поставки свежих овощей за рубеж более чем в 1,5 раза, с января этот показатель превысил 6,2 тыс. т.

Анна Гречко