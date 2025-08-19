Фасад детской музыкальной школы в Абинске отремонтируют в 2026 году

В Абинске в 2026 году проведут капитальный ремонт фасада и крыльца детской музыкальной школы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Жительница Елена Кожевникова обратилась к главе Кубани Вениамину Кондратьеву с просьбой обновить здание, где обучаются ее дети. Она отметила высокий уровень преподавателей и важность учреждения для культурной жизни города.

Министр финансов края Александр Кнышов уточнил, что на ремонт предусмотрят более 10,3 млн руб. из краевого и местного бюджетов. Работы начнут в 2026 году в рамках госпрограммы «Развитие культуры».

Глава Абинского района Дмитрий Компаниец добавил, что проектно-сметная документация уже прошла госэкспертизу.

Детская музыкальная школа работает с 1960 года, обучает детей от 6 до 12 лет игре на фортепиано, духовых и ударных инструментах, народных инструментах и хоровому пению. За 65 лет ее окончили более 2 тыс. человек, среди которых есть заслуженные работники культуры Кубани и России.

Анна Гречко