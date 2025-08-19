Лавров напомнил условия международного признания независимости Украины

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что основания считать Украину независимым государством исчезнут, если Киев откажется от закрепленного нейтралитета и продолжит инициировать свое вступление в НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Если сейчас <…> [Украина] говорит о ядерном оружии, о вступлении в НАТО, об отказе от нейтралитета, тогда положения, лежавшие в основе признания Украины как независимого государства, исчезают»,— сказал глава российского МИД в интервью на канале «Россия 24».

Господин Лавров отметил, что Россия готова участвовать в любых форматах работы по российско-украинскому конфликту. Главное, по его словам, чтобы контакты на высшем уровне должны быть тщательно подготовлены.

В начале августа господин Лавров заявлял, что администрация президента США осознает первопричины конфликта на Украине и старается учитывать их. В их числе российская сторона ранее называла расширение НАТО на восток и русофобские тенденции на Украине.

18 августа президент США Дональд Трамп после переговоров в Белом доме с президентом Украины и европейскими лидерами сообщил об организации личной встречи Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. В дальнейшем планируется провести трехстороннюю встречу лидеров России, Украины и США. При этом российская сторона пока подтвердила лишь готовность повысить ранг и уровень делегаций на переговорах с Украиной.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украинское регулирование вышло на встречный курс».