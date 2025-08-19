Лавров: Россия не отказывается ни от каких форматов переговоров по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не отказывается от каких-либо форматов работы по урегулированию на Украине. Однако, по его словам, контакты на высшем уровне должны быть тщательно подготовлены. Об этом неоднократно говорил и президент РФ Владимир Путин, подчеркнул министр.

«Главное, чтобы любые форматы: один плюс один, один плюс два, многосторонние форматы, которых тоже немало, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций, — чтобы все эти форматы включались не ради того, чтобы наутро кто-то писал в газетах или вечером показал по телевизору или потом судачил в соцсетях, а ради того, чтобы шаг за шагом постоянно, начиная с экспертного уровня и далее проходя все необходимые ступени для того, чтобы готовить саммиты. Вот такой серьезный подход мы всегда будем поддерживать»,— сказал Сергей Лавров в эфире «Россия 24».

Президент США Дональд Трамп после переговоров в Белом доме с президентом Украины и европейскими лидерами сообщил об организации личной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина. В дальнейшем планируется провести трехстороннюю встречу лидеров России, Украины и США. При этом российская сторона пока подтвердила лишь готовность повысить ранг и уровень делегаций на переговорах с Украиной.

Лусине Баласян