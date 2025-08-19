Жителям Лермонтова откроют альтернативную дорогу после паводка

В отрезанной от основной части села Лермонтово Туапсинского района с 20 августа откроют временный проезд через базы отдыха. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края после приема граждан, который провел губернатор Вениамин Кондратьев.

Жители сообщили, что после разрушения паводком аварийного моста они не могут добраться до магазинов и социальных учреждений.

«Ставить на этом месте временный нет смысла. Будем строить новый капитальный, чтобы выдерживал поток воды даже после самых мощных ливней. На это время важно обеспечить жителям отрезанной части села альтернативные маршруты»,— отметил господин Кондратьев.

Глава Туапсинского района Сергей Бойко заявил о готовности нового маршрута через лагерь «Сеченовец» и базу отдыха «Колос». С их руководством достигнута договоренность о пропуске не только спецтранспорта, но и автомобилей жителей. Составлен список из 200 автомобилий, которым с 20 августа откроют проезд.

Также для водителей организована временная дорога до поселка Джубга через федеральную трассу.

На строительство нового моста уже разработана проектно-сметная документация. Из краевого бюджета на сооружение выделят более 629 млн руб. Работы планируют завершить к концу 2027 года.

Анна Гречко