Новороссийску выделили 86 млн рублей на развитие курортных объектов

Пять предприятий Новороссийска получили государственные субсидии на общую сумму более 86 млн руб. в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщил в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Основная часть финансирования — свыше 80 млн руб. — будет направлена на модернизацию и благоустройство пляжных территорий к следующему курортному сезону. В перечень вошли пляжи «Дюрсо», «Широкая балка», «Суджукская коса» и «Дельфин».

Еще порядка шести млн руб. выделено на развитие туристических маршрутов. Отдельное финансирование получил «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо» для создания современного музея, посвященного истории винодельческого хозяйства. Все работы направлены на повышение комфорта и безопасности отдыхающих.