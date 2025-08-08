Кандидаты перенастраиваются

Воронежский облизбирком завершает регистрацию кандидатов в местную областную думу. На данный момент для участия в сентябрьских выборах зарегистрированы 595 из 642 выдвинувшихся кандидатов. Среди них нет 17 из 54 действующих депутатов парламента. Эксперт считает, что к незначительной трансформации депутатского корпуса приводит сочетание ресурсных групп интересов и нежелание радикальных перемен со стороны власти.

В четверг, 7 августа, председатель избирательной комиссии Воронежской области Илья Иванов провел в Доме журналистов пресс-конференцию, на которой рассказал о ходе регистрации кандидатов на сентябрьские выборы. Процедура завершится 8 августа. По состоянию на вечер четверга на самую крупную избирательную кампанию в регионе — выборы восьмого созыва Воронежской областной думы — зарегистрированы 595 из 642 выдвинувшихся кандидатов.

Своих представителей в облдуму выдвинули «Единая Россия» (ЕР), КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП), «Родина» и «Новые люди». Кроме того, два кандидата — директор Новоусманского центра развития физической культуры и спорта Иван Терешков и самозанятый Александр Исаенко — выдвинулись в порядке самовыдвижения. Они не предоставили подписные листы в поддержку своего выдвижения (их требуется порядка 2 тыс.) и утратили статусы кандидатов.

Отвечая на вопрос «Ъ-Черноземье» о количестве отказов в регистрации кандидатов, Илья Иванов сказал, что их получили единицы. Судя по данным государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» на вечер четверга:

По одномандатным округам отказы в регистрации получили два кандидата от СРЗП — депутат гордумы Воронежа Дмитрий Швецов и совладелец издания «Площадь» Дмитрий Кухаренко и один кандидат от «Новых людей» — директор Военно-патриотического центра Алексей Кирющев. По партийным спискам на данный момент утратили статус выдвинутых кандидатов и выбыли 13 представителей КПРФ, 5 — «Родины», по три от ЛДПР, СРЗП и «Новых людей», а также один представитель ЕР

Напомним, список ЕР возглавил губернатор Александр Гусев, вторым стал спикер Владимир Нетесов, третьим — Герой России (2020 год), заслуженный военный штурман РФ, гвардии полковник Юрий Ераховец. Лидером списка КПРФ является первый секретарь обкома и депутат облдумы Андрей Рогатнев, второе и третье места у депутатов облдумы Дениса Рослика и Олега Спивака. СРЗП на выборы поведет бывший прокурор Воронежа, а ныне участник специальной военной операции Василий Яицких, второе место списка занял депутат гордумы Воронежа и глава реготделения партии Артем Рымарь, а третье — Дмитрий Кухаренко. В тройку ЛДПР вошли лидер партии Леонид Слуцкий, глава воронежского реготделения Наталья Возиянова и депутат облдумы Александр Овсяников. В списке «Родины» лидер реготделения и гендиректор ООО «Строительная компания СТМ-141» Игорь Борисов, гендиректор ООО «Агроавтосервис» и семилукский депутат Максим Клепиков и домохозяйка Ирина Прищепова. От партии «Новые люди» по общей части выдвинуты руководитель местного реготделения Сергей Гурченко, врач-уролог Татьяна Андриевских, коммерческий директор ООО «Космос-Нефть-Газ-Энерго» Алексей Ветохин.

В Воронежскую областную думу не выдвинулись 17 из 54 действующих депутатов. Так, среди кандидатов нет избранных в прошлый созыв от ЕР главы крупного местного застройщика «Выбор» Александра Цыбаня, руководителя сети «Рет» Владимира Колыхалина, директора Нововоронежской атомной станции Владимира Поварова, а также Дмитрия Ендовицкого, обвиняемого в даче взятки и распространении в интернете порноматериалов (ч. 4 ст. 291 УК РФ, ч. 3 ст. 242 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Также в списках кандидатов не оказалось двух участников уголовного дела о мошенничестве на выборах 2020 года — главы строительной компании «Квартал» Дмитрия Лукинова и владельца ГК «Русский аппетит» Андрея Прытыкина, которые, как установлено в суде, давали деньги на тот момент главе управы Коминтерновского района Юрию Бавыкину и его заместительнице Светлане Васьковой за победу на выборах. Накануне Ленинский райсуд заключил господина Прытыкина под стражу за покушение на дачу взятки (ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Бывший член фракции ЕР Елена Губина выдвинута в новый созыв от партии «Новые люди». Еще два экс-единоросса юрист Владимир Рожков и бывший глава региональной службы финансово-бюджетного надзора Николай Колосков выдвинуты от КПРФ.

Также на выборы в областную думу выдвинуты статусные новички. Бывший руководитель управления СКР, а ныне полномочный представитель губернатора в облдуме Кирилл Левит является первым номером группы ЕР №23, Репьевская), а бывший глава УФСБ, а ныне пенсионер Олег Нефедов — лидером группы №20. Зампред правительства Виктор Логвинов идет во главе группы №15, а глава Бутурлиновского района Юрий Матузов зарегистрирован как одномандатник по округу №21.

Политолог Владимир Слатинов отмечает, что в Воронежской области после перевыборов губернатора Александра Гусева, возглавляющего регион с конца 2017 года, произошла незначительная трансформация власти, которая скорее являлась перенастройкой под его второй срок: «Сочетание сильных и ресурсных групп интересов, желающих сохранить статус-кво, и меньшее желание власти к радикальным изменениям и приводят к тонкой настройке депутатского корпуса под новые задачи».

Сергей Толмачев