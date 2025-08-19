Трамп не планирует участвовать в саммите Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп считает, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский должны встретиться один на один. Если встреча пройдет удачно, после нее можно будет организовать трехсторонний саммит, полагает господин Трамп.

Фото: Alexander Drago / Reuters

Фото: Alexander Drago / Reuters

«Мы работаем над организацией встречи Путина с Зеленским,— сказал он во вторник в интервью Fox News. — Если она пройдет успешно, то можно будет провести трехстороннюю встречу и уже на ней решить вопрос».

Ранее сегодня госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Владимир Путин готов встретиться с украинским коллегой. По словам главы американского внешнеполитического ведомства, об этом российский лидер сообщил главе Белого дома во время вчерашнего телефонного разговора.

Дональд Трамп вышел в эфир Fox News на следующий день после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне. Контакты с европейцами состоялись вчера. Открывая переговоры с украинским коллегой, Дональд Трамп заявил, что в настоящий момент есть «разумные шансы» положить конец конфликту на Украине. Он также сказал, что США намерены предоставить Украине «очень серьезную защиту» в рамках будущего урегулирования. Затем прошла встреча в расширенном составе с европейскими лидерами. После нее Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину.

После саммита президентов Украины и США в Белом доме также прошла встреча в расширенном формате с участием лидеров Великобритании, Франции, Италии, Германии и Финляндии, а также руководителей ЕС и НАТО. Президент Франции Эмманюэль Макрон по ее итогам сообщил, что США и Европа достигли соглашения о том, что вместе будут разрабатывать гарантии безопасности для Украины. По его словам, европейские союзники и Вашингтон сошлись в том, что будущие гарантии безопасности должны включать поддержку украинской армии и создание сил обеспечения безопасности на море, в воздухе и на суше.

Анастасия Домбицкая