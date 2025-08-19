На Кубани 35% первокурсников планируют подрабатывать

83% студентов Краснодарского края планируют подрабатывать в новом учебном году, при этом 35% первокурсников начали или собираются искать временную занятость с первого курса. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Авито Подработка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

26% опрошенных намерены искать временную работу со второго курса, еще 15% — с третьего. Среди всех планирующих подрабатывать 43% студентов уже имели подобный опыт, а 40% собираются попробовать впервые.

«Не всегда стремление студентов подрабатывать связано с материальным положением. Даже среди тех, кто оценивает его как очень хорошее, больше половины (55%) студентов уже имеют опыт подработки и планируют продолжать, а еще 23% собираются попробовать впервые»,— заявил директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.

В среднем студенты готовы посвящать временной занятости около четырех часов в день. 40% опрошенных предпочитают работать 3–4 часа ежедневно, 22% — готовы уделять подработке 4–6 часов. За свой труд учащиеся хотели бы получать в среднем 35,5 тыс. руб. в месяц.

Наиболее популярной сферой для дополнительного заработка стало творчество — дизайн, копирайтинг и другие направления (21%). 19% намерены работать в образовательной сфере, например репетиторами. 17% опрошенных выбирают маркетинг, рекламу и PR, 15% — IT-сферу. Замыкает пятерку лидеров доставка и логистика (12%).

При выборе временной работы студенты прежде всего ценят гибкий график (57%), возможность удаленной деятельности (55%), быстроту выплат и прозрачность условий (53%).

Молодые люди чаще выбирают доставку и логистику (23% против 7% у девушек), IT-сферу (20% против 9%) и строительство с ремонтом (10% против 2%). Девушки отдают предпочтение творческим профессиям (21% против 10%), образовательной деятельности (17% против 9%) и административной работе (15% против 7%).

Алина Зорина