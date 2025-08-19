Макрон: для Зеленского встреча в феврале с Трампом стала унижением

Президент Франции Эмманюэль Макрон 19 августа впервые прокомментировал состоявшуюся 28 февраля провальную встречу президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, выразив уверенность, что с тех пор европейским лидерам удалось повлиять на хозяина Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский и Дональд Трамп в феврале 2025 года

Фото: Brian Snyder / Reuters Владимир Зеленский и Дональд Трамп в феврале 2025 года

Фото: Brian Snyder / Reuters

«Я думаю, что с тех пор, как Трамп пришел к власти в январе, нам удалось повлиять на него. Вспомните, как он думал, что сможет разрешить (украинский. — ''Ъ'') конфликт за двадцать четыре часа. Вспомните сцену унижения президента Зеленского в Овальном кабинете»,— заявил Эмманюэль Макрон в интервью изданию Paris Match.

Напомним, первая встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, на которой стороны планировали согласовать детали экономического соглашения, превратилась в настоящую дипломатическую катастрофу. Беседа глав государств переросла в перепалку в прямом эфире. Дональд Трамп заявил своему гостю, что тот не может «что-либо диктовать», поскольку он находится «не в очень выгодной позиции» и у него «нет никаких козырей на руках». Президент США также упрекнул собеседника в том, что тот «играет жизнями миллионов людей, и рискует развязать Третью мировую войну». Владимиру Зеленскому и его делегации после этой ссоры пришлось досрочно покинуть Белый дом, а затем письменно извиняться перед Дональдом Трампом.

Как утверждает в интервью Paris Match Эмманюэль Макрон, европейцам удалось повлиять на Дональда Трампа, потому что они «выступили единым фронтом» и американский лидер это учел. По словам президента Франции, у Дональда Трампа также есть «фундаментальное преимущество перед Россией — его непредсказуемость».

19 августа Эмманюэль Макрон также заявил, что европейские союзники и Вашингтон сошлись в том, что будущие гарантии безопасности для Украины должны включать поддержку украинской армии и создание сил обеспечения безопасности на море, в воздухе и на суше. Об этом он сказал по итогам вчерашней встречи на высшем уровне, которая прошла в Вашингтоне.

Игорь Лёгонький