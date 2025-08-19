Трамп: Зеленский должен продемонстрировать гибкость на переговорах с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен продемонстрировать гибкость на переговорах по урегулированию с Россией. Американский лидер подчеркнул, ожидает такого же подхода и от президента России Владимира Путина. Он отметил, что пока доволен взаимодействием с президентами России и Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kevin Lamarque / Reuters Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Я надеюсь, что президент Зеленский будет делать то, что он должен делать, и тоже покажет гибкость»,— сказал Дональд Трамп в эфире Fox News.

Дональд Трамп вышел в эфир Fox News на следующий день после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне. Контакты с европейцами состоялись вчера. Открывая переговоры с украинским коллегой, Дональд Трамп заявил, что в настоящий момент есть «разумные шансы» положить конец конфликту на Украине. Он также сказал, что США намерены предоставить Украине «очень серьезную защиту» в рамках будущего урегулирования. Затем прошла встреча в расширенном составе с европейскими лидерами. После нее Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину.

После саммита президентов Украины и США в Белом доме также прошла встреча в расширенном формате с участием лидеров Великобритании, Франции, Италии, Германии и Финляндии, а также руководителей ЕС и НАТО. Президент Франции Эмманюэль Макрон по ее итогам сообщил, что США и Европа достигли соглашения о том, что вместе будут разрабатывать гарантии безопасности для Украины. По его словам, европейские союзники и Вашингтон сошлись в том, что будущие гарантии безопасности для Украины должны включать поддержку украинской армии и создание сил обеспечения безопасности на море, в воздухе и на суше.

Подробнее о прогрессе в урегулировании — в материале «Ъ» «Украинское регулирование вышло на встречный курс».