На новом мосту в Зубовой Щели начали укладывать асфальт
В Сочи приступили к укладке асфальтобетона на подъездах к мосту через реку Чемитоквадже в поселке Зубова Щель. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».
Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»
Старый мост на 125-м км трассы А-147 «Джубга — Сочи» был полностью демонтирован. На месте объекта возводится новое сооружение с четырьмя пролетами длиной более 20 м каждый. В апреле рабочие смонтировали первое пролетное строение, в августе началась укладка дорожного покрытия.
Двухполосный мост оснастят системой ливневой канализации, очистными сооружениями и энергоэффективным освещением. Сдать объект в эксплуатацию планируют до конца 2024 года.
На время работ жителям поселка предложена альтернативная схема движения по соседнему участку дороги.