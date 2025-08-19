На новом мосту в Зубовой Щели начали укладывать асфальт

В Сочи приступили к укладке асфальтобетона на подъездах к мосту через реку Чемитоквадже в поселке Зубова Щель. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Старый мост на 125-м км трассы А-147 «Джубга — Сочи» был полностью демонтирован. На месте объекта возводится новое сооружение с четырьмя пролетами длиной более 20 м каждый. В апреле рабочие смонтировали первое пролетное строение, в августе началась укладка дорожного покрытия.

Двухполосный мост оснастят системой ливневой канализации, очистными сооружениями и энергоэффективным освещением. Сдать объект в эксплуатацию планируют до конца 2024 года.

На время работ жителям поселка предложена альтернативная схема движения по соседнему участку дороги.

Анна Гречко