Консультирование лидирует по спросу среди деловых услуг в Краснодарском крае

Консультационные услуги заняли 35% от общего спроса на деловые услуги в Краснодарском крае летом 2025 года. Аналитики «Авито Услуги» проанализировали структуру спроса на деловые услуги в регионе и выяснили наиболее популярные категории среди предпринимателей, сообщает пресс-служба сервиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Доля консультационных услуг в структуре деловых запросов в Краснодаре достигла 39%, в Сочи — 33%, в Новороссийске — 28%. Такие специалисты или консалтинговые компании помогают клиентам решать проблемы, проводят исследования рынка и разрабатывают маркетинговые стратегии. Средняя стоимость услуг по краю в июне—июле 2024 года начиналась от 3,4 тыс. руб., в Краснодаре — от 3,3 тыс. руб., в Сочи — от 2,7 тыс. руб., в Новороссийске — от 2,9 тыс. руб.

На втором месте по популярности расположились юридические услуги с долей 34% по региону. В Краснодаре спрос составил 33%, в Сочи — 34%, в Новороссийске — 37%. Правовая поддержка особенно востребована при запуске новых направлений бизнеса и оформлении крупных сделок. В июне—июле 2025 года средняя стоимость юридических услуг по краю начиналась от 2,9 тыс. руб.

Консультации по недвижимости набрали 16% спроса в регионе. При этом в городах показатели различались: 12% в Краснодаре и по 20% в Сочи и Новороссийске. Специалисты помогают с покупкой, продажей и арендой объектов, проводят анализ рынка и юридические проверки. Средняя цена таких работ по краю составила 1,3 тыс. руб., в Краснодаре — 2,4 тыс. руб.

Бухгалтерские и финансовые услуги летом 2025 года заняли 14% рынка. В Краснодаре спрос достиг 16%, в Сочи — 13%, в Новороссийске — 15%. Специалисты из этой сферы ведут учет, готовят отчетность, рассчитывают зарплаты и управляют денежными потоками.

По предложениям услуг лидируют юристы — 43% от всех объявлений по краю. Их количество в регионе выросло на 16%, в Краснодаре — на 9%, в Сочи — на 13%, в Новороссийске — на 14% по сравнению с весенним периодом.

Консультанты заняли второе место с долей 32% предложений по краю. В Краснодаре доля достигла 35%, в Сочи — 36%, в Новороссийске — 37%.

Максимальный рост показали консультации по недвижимости — число специалистов увеличилось на 19% по краю. Бухгалтерские услуги прибавили 12% предложений в регионе и 26% в Краснодаре.

Алина Зорина