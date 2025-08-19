Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области износ некоторых коммунальных сетей достигает 80%

Магистральные сети и головные сооружения коммунальной системы Ростовской области сильно изношены, некоторые до 80%. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В регионе необходимо заменять сети водоснабжения и теплоснабжения, также нуждаются в реконструкции очистные сооружения и котельные.

Как сказано в сообщении, врио губернатора Юрий Слюсарь уже обсудил вопросы развития коммунальной инфраструктуры Ростовской области с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным.

Мария Иванова

Новости компаний Все