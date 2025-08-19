На Кубани утвердили границы более 4,5 тысячи объектов культурного наследия

В Краснодарском крае с 2017 года утвердили границы более 4,5 тыс. объектов культурного наследия. Работа направлена на сохранение исторических зданий, сооружений и археологических объектов, сообщает пресс-служба администрации региона.

«Только в 2025 году мы утвердили границы почти 600 объектов культурного наследия, а всего — уже более чем для 4,5 тыс. памятников истории и культуры. Эта работа позволяет надежно защитить историко-культурное наследие от застройки и другого воздействия, помогает сохранить уникальные памятники для будущих поколений»,— отметил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Для установления границ специалисты проводят архивные, библиографические и натурные исследования, определяют прилегающие территории и режимы использования объектов.

В текущем году работы проведены в том числе на казачьих школах, женской гимназии и доме атамана Степана Бобрышева в Лабинске, усадьбе писателя Владимира Короленко в Джанхоте, здании городской ремесленной школы и театра в Новороссийске, а также на ансамбле Свято-Вознесенской церкви в Курганинске.

На территории края насчитывается около 20 тыс. памятников истории и культуры различных эпох. Почти половина из них уже включена в единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ.

Анна Гречко