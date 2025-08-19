WSJ: Рубио возглавит группу по разработке гарантий безопасности для Украины

Госсекретарь США Марко Рубио возглавит целевую группу по разработке гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. В группу также войдут советники по нацбезопасности и представители НАТО, а координатором обсуждений станут США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марко Рубио

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters Марко Рубио

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

Собеседники WSJ рассказали, что гарантии безопасности предполагают военное присутствие, обеспечение противовоздушной обороны, поставки вооружений и «контроль прекращения боевых действий». Есть несколько способов, при помощи которых США могут косвенно оказать военную поддержку европейским миротворческим силам, отметили источники газеты.

Источники Bloomberg рассказали, что в качестве гарантий безопасности союзники планируют укрепить армию Украины и избежать ограничений ее численности в будущем мирном соглашении. По данным агентства, пакет гарантий безопасности будет основан на работе «коалиции желающих» — группы европейских стран во главе с Францией и Великобританией, которые предлагали направить «силы сдерживания» на Украину по завершении боевых действий.

Об урегулировании конфликта — в материале «Ъ» «Украинское регулирование вышло на встречный курс».

Лусине Баласян