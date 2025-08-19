Bloomberg: союзники укрепят армию Украины в качестве гарантии безопасности

США и Европа договорились немедленно предоставить Украине надежные гарантии безопасности — еще до того, как будет организована встреча российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, речь идет в том числе об укреплении украинской армии без ограничений по ее численности.

По словам источников Bloomberg, европейские и американские чиновники стремятся обойти требование России об ограничении численности вооруженных сил Украины в будущем соглашении. Это условие содержалось в российском меморандуме о прекращении огня.

Собеседники агентства утверждают, что пакет гарантий безопасности будет основан на работе «коалиции желающих» — группы европейских стран во главе с Францией и Великобританией, которые предлагали направить «силы сдерживания» на Украину по завершении боевых действий. Пока детали этого плана не утверждены, пишет Bloomberg.

На встрече с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась накануне, европейские лидеры поддержали предоставление гарантии по аналогии с 5-й статьей НАТО (предполагает коллективную защиту в случае нападения на одну из стран). Американская сторона утверждала, что этот вариант поддержала и Россия.

