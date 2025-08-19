Целью России всегда была защита людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он утверждает, что у российских властей не было цели «захватить какие-то территории» — в частности, Крым, Донбасс или Новороссию.

«Нашей целью было защитить людей, русских людей, которые столетиями проживали на этих землях— сказал господин Лавров в интервью «России 24» (цитата по ТАСС), — проливали за них кровь и в Крыму, и на Донбассе, создавали города — Одессу, Николаев».

Financial Times сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский готов к заморозке текущей линии фронта, но не согласен выводить вооруженные силы из Донбасса. Он планировал обсудить это на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом, которая прошла 18 августа. По данным Reuters, требование вывести ВСУ из Донбасса Владимир Путин обозначил господину Трампу во время саммита на Аляске.

