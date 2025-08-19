МИД Эстонии призвал граждан отказаться от поездок в Россию

МИД Эстонии заявил о связанных с поездками в Россию рисках, которым эстонцы «подвержены в большей степени». Внешнеполитическое ведомство рекомендует согражданам воздержаться от посещения России.

МИД и посольство Эстонии в Москве за последнее время получили информацию о нескольких случаях, когда эстонцы «попадали в руки местных правоохранительных органов», сказано в пресс-релизе министерства. По его данным, это не всегда означает, что люди «громко и публично выражали негативное отношение к военным действиям России на Украине». В МИД Эстонии утверждают, что российским властям «достаточно обнаружить в мобильном телефоне человека личную переписку», в которой сообщения «не совпадают с официальной позицией России».

На границе РФ и Эстонии работают три погранпункта. Один из них, «Нарва», был переведен на сокращенный распорядок работы. В январе в МВД страны говорили, что не видят необходимости закрывать границу с Россией. В июне министерство допустило закрытие погранпункта в Нарве, если вырастут очереди и ухудшатся условия пересечения границы. Упрощать режим пересечения границы эстонские власти не намерены.