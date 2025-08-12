В Эстонии отказались упрощать режим пересечения границы с Россией

Эстония не планирует упрощать порядок пересечения границы с Россией, сообщил министр внутренних дел балтийской страны Игорь Таро. Так он ответил на вопросы журналистов, касающиеся разных вариантов облегчения ситуации на погранпункте «Нарва».

«Не буду давать ложных обещаний. Скажу вам сразу честно и открыто, что щедрых жестов в отношении путешествий в Россию не будет. Вот точно не надо на это надеяться»,— сказал господин Таро (цитата по порталу Delfi).

На границе РФ и Эстонии работают три погранпункта, при этом «Нарва» открыт только в дневное время. Другие два КПП — «Лухамаа» и «Койдула» — работают в стандартном режиме. В МВД Эстонии в январе говорили, что необходимости закрывать границу с Россией нет. В июне министерство допустило закрытие погранпункта в Нарве, если очереди станут слишком большими и ухудшатся условия пересечения границы.