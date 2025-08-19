Депутат Боярский призвал проверять на иноагентство за критику мессенджера Max

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что публичная критика мессенджера Max может стать причиной для проверки гражданина на иностранное влияние.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Надо, конечно, рассматривать каждый случай отдельно. Но безусловно, проверять нужно»,— сказал Сергей Боярский изданию «Абзац». Он добавил, что «те же самые силы, которые пытаются обманывать наших людей, не заинтересованы в оттоке» россиян «с двух иностранных платформ, через которые они привыкли работать».

Депутат отметил, что большой волны негатива в адрес Max не видит. Он считает, что мессенджер «уверенно идет вперед», и «все больше людей скачивают это приложение».

В июне президент Владимир Путин подписал закон о создании в России национального мессенджера. Правительство подписало распоряжение, согласно которому его функцию будет выполнять Max. Власти как минимум шести регионов с сентября планируют перевести в мессенджер школьные чаты. Власти Санкт-Петербурга заявляли, что на платформу должны перейти городские службы.