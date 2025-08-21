Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Михаил Кольцов: «Франчайзинг — неотъемлемая часть развития торговой сети»

Как продуктовый ритейл выходит в регионы с помощью франшизы

Российский ритейл в сегменте товаров повседневного спроса (FMCG) продолжает региональную экспансию, все чаще опираясь на партнерские модели. Для многих крупных сетей франчайзинг — это инструмент для быстрого освоения территорий со сложной логистикой и спецификой, который позволяет привлекать капитал и экспертизу местных предпринимателей. Для последних это возможность войти в устойчивый бизнес. Для нас, в «Пятерочке», франшиза стала неотъемлемой частью развития торговой сети. Особенно радуют примеры, когда предприниматели из совершенно других сфер вместе с нами входят в продуктовый ритейл. Показательный кейс разворачивается в Карелии, где предприниматель из IT-сферы Дмитрий Бахарев открыл по франшизе магазин «Пятерочка».

Директор департамента франчайзинга торговой сети «Пятерочка» Михаил Кольцов

Директор департамента франчайзинга торговой сети «Пятерочка» Михаил Кольцов

Фото: предоставлено пресс-службой торговой сети «Пятерочка»

Директор департамента франчайзинга торговой сети «Пятерочка» Михаил Кольцов

Фото: предоставлено пресс-службой торговой сети «Пятерочка»

Дмитрий Бахарев был владельцем IT-компании, работавшей с иностранными клиентами, поэтому 2022 год стал поводом задуматься о диверсификации. Бизнес очень серьезно сжался, потому что иностранные контрагенты покинули рынок. Предприниматель стал искать варианты, куда реинвестировать деньги, чтобы они работали, а не лежали на вкладе. После нескольких месяцев анализа и расчетов выбор пал на продуктовую розницу.

Ключевым фактором для такого выбора стала модель обратной франшизы «Пятерочки». Как объяснил Дмитрий, цель была в том, чтобы найти формат бизнеса с минимальным риском, связанным с закупкой и реализацией товара. В классической схеме капитал замораживается в товарном запасе, который может и не реализоваться. Здесь же инвестиции направлены в операционные процессы: ремонт, оборудование, команду. Это снимает основную головную боль.

Процесс от принятия окончательного решения до открытия магазина в Сортавале занял около двух месяцев. Важно, что в рамках договора франшизы сеть предоставляет базу проверенных подрядчиков и детальные инструкции. В том числе помогает с контактами по покупке оборудования — это ускоряет процесс.

Когда человек приходит из другой сферы, многие очевидные для ритейла вещи кажутся сложными. Поэтому мы разработали чек-лист и календарь открытия. В личном кабинете на нашей онлайн-платформе партнер видит четкий план: когда закупить оборудование, вызвать клининг, получить лицензию. Такая автоматизация позволяет нам расти в открытиях, не раздувая команду поддержки.

Модель обратной франшизы, которую наша сеть активно развивает с 2015 года, стала результатом работы над ошибками. Ранее мы пробовали работать по прямой франшизе, где партнеры закупали товар у сети. Однако это приводило к накоплению дебиторской задолженности, и развитие этого направления было приостановлено.

Нынешняя агентская схема призвана эти риски исключить. Франчайзи выступает в роли агента: он не покупает товар (за исключением алкоголя), а получает его на реализацию. Выручка ежедневно перечисляется на счет сети, а партнер получает агентское вознаграждение — в среднем 20–22% от товарооборота. Из этих средств он покрывает все операционные расходы: аренду, фонд оплаты труда, коммунальные платежи и, что важно, товарные потери. Таким образом, риск нереализованного товара частично перекладывается на партнера через его ответственность за списания, мотивируя его эффективно управлять запасами и контролировать персонал.

Сегодня мы видим, что появляются другие компании, которые видят эффективность нашей модели и начинают у себя ее тоже внедрять. Это лучшее подтверждение того, что модель, которую мы придумали, хорошо работает. По данным на август 2025 года, по франшизе работает 560 магазинов. Динамика позитивная: 90 точек было в 2023 году, 172 — в 2024-м. За первое полугодие 2025 года сеть пополнилась 74 партнерскими магазинами, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Профиль партнеров меняется. Если в 2018–2020 годах 80% наших франчайзи были владельцами коммерческой недвижимости, то сегодня их доля — около 30%. К нам приходят предприниматели из других сегментов, в том числе владельцы франшиз крупных международных сетей из HoReCa.

Средний объем инвестиций в открытие магазина составляет около 25 млн руб., которые идут на ремонт помещения (58%) и закупку оборудования (40%). Паушальный взнос — 500 тыс. руб. В Сортавале, по словам Дмитрия Бахарева, магазин стал «якорем», вокруг которого начали появляться другие бизнесы. В пиковые летние месяцы трафик достигает 1 тыс. человек в день, а высокий средний чек (около 1 тыс. руб.) обусловлен туристическим потоком.

Однако залог успеха не только удачная локация, но и грамотное управление. Главная сложность — это персонал. В Карелии Дмитрию повезло с командой, а вот на другом объекте, в Ленинградской области, очень большая текучка. По его словам, успех на 50% зависит от локации и на 50% — от директора магазина. Если ты угадал с местом, то задача директора — чтобы магазин «не падал». Потому что, если он теряет лицо, люди просто начинают проезжать мимо.

Опыт в Сортавале показывает, что модель обратного франчайзинга — это рабочее решение. Сеть получает возможность для быстрой экспансии с минимальными капитальными затратами, а предприниматель — доступ к отлаженной логистике и сильному бренду, принимая на себя операционные риски на местах. Для инвестора это не пассивный доход, а полноценный бизнес, требующий погружения и контроля. В среднем на магазин уходит час-два в день плюс вопросы по бухгалтерии, налогам. Как рассказывает Дмитрий Бахарев, можно один день поработать полностью, а потом какое-то время вообще не заниматься этими вопросами. Кстати, он уже планирует открытие третьего магазина, рассматривая вариант строительства собственного здания для минимизации арендных рисков.

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все