В Ростовской области предупредили о чрезвычайной пожароопасности

В Ростовской области штормовое предупреждение о чрезвычайной пожароопасности продлили до 20 августа. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Пожароопасность 5 класса (самый высокий) ожидается в 25 районах: Белокалитвинский, Дубовский, Егорлыкский, Зерноградский, Зимовниковский, Кагальницкий, Каменский, Красносулинский, Кашарский, Миллеровский, Октябрьский, Орловский, Песчанокопский, Пролетарский, Сальский, Тарасовский, Родионово-Несветайский, Целинский, Чертковский районы и города Гуково, Донецк, Зверево, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Шахты.

Пожароопасность 4 класса объявили в 27 районах.

Мария Хоперская