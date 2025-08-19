«Свобода юридической деятельности часто идет во вред»

Законопроект Минюста России о введении в стране так называемой «адвокатской монополии» прошел публичные слушания на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ предполагает, что интересы граждан и организаций по большинству дел отстаивать в судах за некоторыми исключениями смогут только лица с адвокатским статусом. Сейчас такая монополия закреплена лишь в уголовном судопроизводстве. Против законопроекта в процессе публичных слушаний высказалось значительное количество представителей юридического сообщества. Один из их доводов — ставящееся под сомнение качество образования юристов, которые после выпуска из вузов не допускаются к представлению интересов клиентов в судах. Об обоснованности этой позиции, а также о плюсах и минусах введения в России «адвокатской монополии» «Review. Ъ-Кубань» рассказал декан юридического факультета Кубанского государственного университета, судья в отставке с 29-летним опытом Сергей Потапенко.

— Сергей Викторович, как вы оцениваете введение «адвокатской монополии»?

— Я сторонник того, что «адвокатская монополия» необходима в нашей стране. В основе моего мнения лежит не только опыт других стран (Великобритании, Германии), во многом я опираюсь на собственный опыт судейской работы в инстанциях практически всех уровней. Переход к «адвокатской монополии», на мой взгляд, должен быть плавным. Но думаю, что такая реформа сделает более эффективным весь цивилистический процесс, к которому относится гражданское, арбитражное и административное судопроизводство.

— Считаете ли вы, что юрист, который обладает адвокатским статусом, более грамотен, профессионален и компетентен, чем юрист, который таким статусом не обладает?

— Есть разные специалисты как среди первых, так и среди вторых — и высококвалифицированные, и те, кто не в полной мере отвечает современным требованиям. Но все-таки одна ситуация, когда выпускник юрфака сдает дополнительный экзамен квалификационной комиссии Адвокатской палаты для получения соответствующего статуса, и совершенно другая — когда, например, вчерашний троечник юрфака объявляет себя профессионалом, оказывающим юридические услуги по судебному представительству и выходит на рынок этих услуг.

К тому же, несмотря на единые образовательные стандарты подготовки юристов, реальность такова, что уровень юридического образования в разных вузах не одинаков. То есть прийти и сказать: «Я — юрист, потому что у меня есть диплом!» — это еще не все. Когда человек идет в адвокатуру, он проходит дополнительную подготовку, сдает квалификационный экзамен и в итоге — находится в той системе координат, которая установлена адвокатским сообществом. Так что юрист юристу — рознь.

— Получается, что замысел законодателя состоит в том, чтобы убрать с рынка услуг неквалифицированных юристов?

— Уверен, именно об этом идет речь. Давно пора очистить рынок юридических услуг от тех, кто скрывает свои доходы, дает необоснованные обещания клиентам, намекая им на свои связи в правоохранительных органах и судах. Договор оказания правовых услуг — это же не договор подряда, когда можно гарантировать какой-то результат. И адвокатам запрещено давать такие обещания и гарантии. Это контролируют органы адвокатского сообщества. А вот «вольные стрелки» могут многого наобещать клиенту, взять на себя обязательства и их не выполнить. При этом уровень их ответственности абсолютно никакой.

Когда клиент видит, что обещанного результата нет, он вынужден прибегать к помощи уже квалифицированного юриста, но взыскать хоть что-то с предыдущего «помощника» у него вряд ли получится.

Если обсуждаемый законопроект будет принят, это будет способствовать усилению контроля в юридической сфере и укреплению корпоративной дисциплины для тех, кто будет заниматься судебным представительством. А корпоративная дисциплина повысит эффективность не только работы конкретных судебных представителей, но и всего института адвокатов.

Сергей Потапенко в 1979 году с отличием закончил юрфак КубГУ. Работал народным судьей в Усть-Лабинском районном суде Кубани, затем возглавлял Тбилисский районный суд Краснодарского края. Был судьей Краснодарского краевого суда, Верховного суда РФ, председателем Верховного суда Хакасии, затем Волгоградского суда. Является судьей высшего квалификационного класса. Заслуженный юрист России. Имеет ряд ведомственных наград за заслуги в судебной системе. Доктор юридических наук. С 2017 года возглавляет юридический факультет КубГУ. Член Квалификационной коллегии судей Краснодарского края.

— Разве юристы и адвокаты, не выполняющие обязательства перед клиентом, вводящие его в заблуждение, не в равной степени несут за это гражданскую или уголовную ответственность?

— Юристы без адвокатского статуса лишены корпоративного контроля. Адвокат же находится под контролем адвокатского сообщества и может быть привлечен к ответственности. Последние годы в юридическом сообществе активно используются соглашения о гонораре успеха. На мой взгляд, его природа входит в противоречие с законодательством, которое регламентирует деятельность адвокатов. Но все равно, даже если такое соглашение о гонораре успеха заключено, гарантий здесь больше, потому что адвокат несет еще ответственность перед адвокатским образованием.

— Сейчас на рассмотрении находится законопроект, предполагающий возможность лишения адвоката статуса по инициативе Минюста через суд. Не кажется ли вам, что в этой ситуации адвокаты, постоянно находящиеся под риском лишения статуса, окажутся в более зависимой ситуации, чем юристы без специального статуса? Не считаете ли, что независимый юрист в данном случае более расположен проявлять лояльность к клиенту, чем адвокат?

— Адвокатское сообщество, на мой взгляд, работает более эффективно в силу наличия соответствующего правового регулирования. Если посмотреть, что такое право, то классический ответ такой: право — это регулятор общественных отношений. Это полностью распространяется и на наш вопрос. Если не будет такого регулятора в сфере юридических услуг, то нас ждет анархия и нарушение прав граждан. Закон предусматривает право каждого на судебную защиту. Но иметь это право и реализовать его — это две разные вещи. И одно дело, когда речь идет о его реализации с помощью профессионального адвоката, и другое — когда интересы гражданина будет представлять юрист, не обладающий этим статусом.

Те идеи, которым мы были подвержены еще десять лет назад, оказались фикцией. Свобода юридической деятельности часто идет во вред. А надо о людях думать. В конечно счете, без «адвокатской монополии» не исключена вероятность попасть на недобросовестного юриста.

— На рынке юридических услуг много выходцев из самых разных отраслей: это бывшие сотрудники, например, органов госжилнадзора, минприроды, экологических обществ, Вооруженных сил, медицины, транспорта. Они являются узкими специалистами и профессионалами в этих конкретных сферах, и очень часто запрос клиента — именно на них. Не приведет ли вытеснение с рынка таких специалистов к ограничению права доверителей на выбор наиболее эффективного защитника их прав и интересов в конкретном узком вопросе?

— Действительно, специализация есть. Но ничто не мешает таким юристам в приоритетном порядке стать адвокатами. В адвокатском сообществе таких профессионалов примут с распростертыми объятиями. Кроме того, законопроект не запрещает другие виды представительства, не являющиеся судебными.

— Не случится ли так, что введение «адвокатской монополии» станет признанием того, что наши вузы готовят плохих юристов?

— Так радикально вопрос не ставится. Речь идет о другом. Во-первых, как я и говорил ранее, вуз вузу — рознь. Например, на нашем факультете каждую сессию мы отчисляем в среднем по восемь-десять студентов, которые не справляются с освоением образовательной программы.

К тому же выпускник юрфака получает общее образование по юриспруденции и сдает соответствующий выпускной государственный экзамен. В отличие от этого, экзамен при поступлении в адвокатуру носит специализированный характер, направленный на подтверждение компетенций по оказанию квалифицированных юридических услуг, в частности по судебному представительству. Это нормальная практика, когда речь идет о профессионализации и специализации юридической деятельности.

Беседовал Михаил Волкодав