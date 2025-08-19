Суд в Москве продлил арест основателю «Русагро» Вадиму Мошковичу
Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлили арест основателю «Русагро» Вадиму Мошковичу по делу о мошенничестве, сообщает «РИА Новости».
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Господин Мошкович и бывший гендиректор «Русагро» Максим Басов обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере. Они не признают вину.
Весной следствие заявляло, что в отношении основателя компании возбуждено уголовное дело о даче взятки. В конце июля суд арестовал около 3 млрд руб. на счетах основателя агрохолдинга.