Основателя «Русагро» обвинили в даче взятки оружием тамбовскому экс-чиновнику

СКР инкриминирует основателю холдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу дачу взятки бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову. По данным «Ъ-Черноземье», злоумышленник отдал чиновнику охотничий карабин Blaser R8. Стоимость оружия вместе с оборудованием составила 2,6 млн руб.

Следствие считает, что господин Мошкович передал вице-губернатору карабин в 2019 году за общее покровительство. Оба фигуранта не признают вину. По вменяемой статье (ч.5 ст. 291 УК) основателю «Русагро» грозит до 15 лет лишения свободны.

В конце марта 2025 года Вадима Мошковича вместе с экс-гендиректором «Русагро» Максима Баева задержали по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. По версии правоохранителей, предприниматели убедили основателя холдинга «Солнечные продукты» Владислава Бурова продать им 85% акций предприятия в обмен на инвестиции. Однако злоумышленники не выполнили обязательства. Общий ущерб по делу оценили в 48 млрд руб.

В даче взятки господина Мошковича обвинили 20 мая. На следующий день суд арестовал и Сергея Иванова. На момент получения карабина экс-замгубернатора курировал сельское хозяйство в Тамбовской области.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «В Вадима Мошковича выстрелила взятка».

Никита Черненко