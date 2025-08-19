Чистая прибыль МТС во втором квартале упала на 61%

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS) опубликовала отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). За второй квартал 2025 года консолидированная выручка компании выросла на 14,4%, до 195,4 млрд руб. В МТС пояснили, что достичь этого удалось на фоне роста доходов телеком-бизнеса и развивающихся направлений.

Операционная прибыль до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов (OIBDA) компании выросла на 11,3%, до 72,7 млрд руб. Чистая прибыль компании упала на 61,1%, до 2,8 млрд руб. В МТС связали это с ростом процентных расходов и амортизационных отчислений. Капитальные затраты МТС уменьшились на 9,8%, до 28,1 млрд руб. на фоне менее активных инвестиций за отчетный период. Чистый долг компании на 30 июня 2025 года составлял 430,4 млрд руб.

В четвертом квартале 2024 года МТС потратила 4,2 млрд руб. на сделки по приобретениям. Это самый высокий показатель за последние два года. Основная часть инвестиций пришлась на разработчика средств видео-конференц-связи Vinteo, а также на GetBlogger и Buzzoola. МТС решила выплатить дивиденды за прошлый год по 35 руб. на акцию.

О деятельности компании — в материале «Ъ» «Важнейшим из искусств для нас является контент».