Путин и Трамп провели 40-минутный телефонный разговор

Президент США Дональд Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Беседа продолжалась около 40 минут.

По его словам, президенты договорились о продолжении прямых переговоров между делегациями РФ и Украины, а также условились рассмотреть повышение уровня переговоров.

Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину, прервав переговоры с европейскими лидерами в Белом доме, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским.