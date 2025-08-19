Чем закончились переговоры Трампа, Зеленского и лидеров ЕС. Главное
18 августа в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Затем прошла встреча в расширенном составе с европейскими лидерами. После нее Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину. Главные итоги переговоров — в подборке «Ъ».
Фото: Al Drago / Reuters
О чем говорили президенты России и США по телефону
- Дональд Трамп проинформировал Владимира Путина о только что завершившихся в Белом доме переговорах.
- Президенты России и США высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины.
- Обсуждалась идея повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
О возможной встрече президентов России и Украины
- Трамп объявил, что начал подготовку к возможной встрече Путина и Зеленского.
- Место встречи будет определено позднее.
- Встреча президентов России и Украины может произойти в течение двух недель, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
- Трамп надеется, что она состоится до конца августа, сообщил Axios.
- После нее может пройти трехсторонняя встреча президентов России, США и Украины.
О других итогах
- Украина не будет настаивать на перемирии в качестве условия для дальнейших переговоров, заявил Владимир Зеленский.
- Поставки оружия из США на Украину будут продолжаться через страны НАТО, сообщил генсек НАТО Марк Рютте.
- Лидеры ЕС обсуждали с Трампом усиление санкций против России в случае отказа Москвы от завершения украинского конфликта, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
- Мирное соглашение по Украине потребует уступок, подчеркнул госсекретарь США Марко Рубио.
- В выработке и обеспечении гарантий безопасности для Украины будут участвовать и неевропейские страны, сообщил Марко Рубио.
