Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Чем закончились переговоры Трампа, Зеленского и лидеров ЕС. Главное

18 августа в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Затем прошла встреча в расширенном составе с европейскими лидерами. После нее Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину. Главные итоги переговоров — в подборке «Ъ».

Фото: Al Drago / Reuters

Фото: Al Drago / Reuters

О чем говорили президенты России и США по телефону

  • Дональд Трамп проинформировал Владимира Путина о только что завершившихся в Белом доме переговорах.
  • Президенты России и США высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины.
  • Обсуждалась идея повышения уровня представителей украинской и российской сторон.

О возможной встрече президентов России и Украины

  • Трамп объявил, что начал подготовку к возможной встрече Путина и Зеленского.
  • Место встречи будет определено позднее.
  • Встреча президентов России и Украины может произойти в течение двух недель, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
  • Трамп надеется, что она состоится до конца августа, сообщил Axios.
  • После нее может пройти трехсторонняя встреча президентов России, США и Украины.

О других итогах

  • Украина не будет настаивать на перемирии в качестве условия для дальнейших переговоров, заявил Владимир Зеленский.
  • Поставки оружия из США на Украину будут продолжаться через страны НАТО, сообщил генсек НАТО Марк Рютте.
  • Лидеры ЕС обсуждали с Трампом усиление санкций против России в случае отказа Москвы от завершения украинского конфликта, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
  • Мирное соглашение по Украине потребует уступок, подчеркнул госсекретарь США Марко Рубио.
  • В выработке и обеспечении гарантий безопасности для Украины будут участвовать и неевропейские страны, сообщил Марко Рубио.

Как президент Трамп сделал главный шаг к миру на Украине — в материале «Ъ» «Вашингтонский час икс».

Новости компаний Все