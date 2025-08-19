Чем закончились переговоры Трампа, Зеленского и лидеров ЕС. Главное

18 августа в Вашингтоне состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Затем прошла встреча в расширенном составе с европейскими лидерами. После нее Дональд Трамп позвонил президенту России Владимиру Путину. Главные итоги переговоров — в подборке «Ъ».

О чем говорили президенты России и США по телефону

Дональд Трамп проинформировал Владимира Путина о только что завершившихся в Белом доме переговорах.

Президенты России и США высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины.

Обсуждалась идея повышения уровня представителей украинской и российской сторон.

О возможной встрече президентов России и Украины

Трамп объявил, что начал подготовку к возможной встрече Путина и Зеленского.

Место встречи будет определено позднее.

Встреча президентов России и Украины может произойти в течение двух недель, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Трамп надеется, что она состоится до конца августа, сообщил Axios.

После нее может пройти трехсторонняя встреча президентов России, США и Украины.

О других итогах

Украина не будет настаивать на перемирии в качестве условия для дальнейших переговоров, заявил Владимир Зеленский.

Поставки оружия из США на Украину будут продолжаться через страны НАТО, сообщил генсек НАТО Марк Рютте.

Лидеры ЕС обсуждали с Трампом усиление санкций против России в случае отказа Москвы от завершения украинского конфликта, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Мирное соглашение по Украине потребует уступок, подчеркнул госсекретарь США Марко Рубио.

В выработке и обеспечении гарантий безопасности для Украины будут участвовать и неевропейские страны, сообщил Марко Рубио.

