Власти Кубани перевели работу на отечественные IT-решения

Все органы власти Краснодарского края полностью перешли на российские офисные приложения, сертифицированную операционную систему и импортозамещенные средства защиты информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информатизации и связи региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, органы власти объединены в единый домен, что позволит создать более защищенную и устойчивую киберсреду для обработки данных. Кроме того, переход снизит зависимость от иностранных технологий и поддержит развитие отечественной IT-отрасли.

В департаменте отметили, что количество хакерских атак на органы власти и подведомственные структуры в крае выросло с 2022 года. Для реагирования на киберинциденты в Центре мониторинга организован круглосуточный дежурный режим, обеспечивающий стабильную работу критически важных систем.

Анна Гречко

