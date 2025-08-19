В Новороссийске насчитывается 78 объектов дорожного сервиса

В Новороссийске инфраструктура дорожного сервиса включает 78 объектов. Об этом заявил начальник управления торговли и потребительского рынка Тимур Пареньков на аппаратном совещании при главе города Андрее Кравченко, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В числе объектов 17 автозаправочных станций, семь станций техобслуживания, 15 объектов общественного питания, 29 точек розничной торговли, 4 гостиницы и 6 объектов бытовых услуг, продажи сувениров и аптек.

Кроме того, профильное управление развивает сеть торговых рядов, где жители могут легально реализовать выращенную продукцию. В начале летнего сезона был реконструирован «Социальный ряд» в станице Натухаевской.

Для пресечения несанкционированной торговли в сезон сбора урожая организованы ежедневные дежурства вдоль федеральных трасс. Совместно с полицией специалисты проводят рейды, по итогам которых выявлено 21 нарушение с продажей саженцев, цветов и ягод.

В отношении нарушителей составлены административные материалы, работа продолжается.

Анна Гречко