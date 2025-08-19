Сочи возглавил топ направлений для отдыха рядом с кафе

В августе Сочи занял первое место в рейтинге популярных направлений для отдыха рядом с кафе. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 15% подобных бронирований в последнем летнем месяце.

На курорте путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,3 тыс. руб.

Второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха рядом с кафе занял Санкт-Петербург. Культурная столица России собрала 6% бронирований. В городе путешественники пребывают в среднем четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 5,9 тыс. руб.

Топ-3 замыкает Феодосия с 5% бронирований. На курорте Крыма путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей, средняя стоимость одной из которых оставляет 4,1 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений для отдыха рядом с кафе вошли и другие города Краснодарского края. Шестое место занял Геленджик, где путешественники остаются в среднем на шесть ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 6,5 тыс. руб.

Топ-10 замыкает Ейск. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на семь ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4 тыс. руб.

Мария Удовик