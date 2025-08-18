Главные заявления Трампа и Зеленского на встрече в Белом доме

18 августа президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп заверил, что завершения конфликта хотят все, но пока оценить сроки невозможно. Он также заявил о возможности урегулировать ситуацию на Украине без прекращения огня, а на вопрос о возможной дислокации войск США на Украине пообещал ответить к концу дня. Зеленский, в свою очередь, допустил проведение выборов на Украине и пожаловался на проблемы с закупками американского оружия. Главные заявления президентов США и Украины — в подборке «Ъ».

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Заявления Дональда Трампа

Об украинском урегулировании

В случае удачных итогов сегодняшних переговоров может состояться трехсторонний саммит.

Завершения конфликта на Украине хотят все стороны и весь мир, но оценить сроки пока невозможно.

К концу дня я точно скажу о возможности дислокации войск США на Украине.

Сегодня будет либо сделка, либо не сделка. Если нет, то поддержка Украины прекращается.

Я считал войну на Украине самой легкой для урегулирования, но она оказалась самой сложной.

О присутствии европейских сил на Украине может быть объявлено после встречи с лидерами ЕС.

Урегулирование на Украине должно быть устойчивым.

Прекращения огня на Украине уже не требуется.

Мирную договоренность по Украине можно согласовать и во время боевых действий.

Мы можем достичь соглашения о заморозке конфликта на Украине.

О вступлении Украины в НАТО

Мы не будем обсуждать вступление Украины в НАТО, но дадим ей очень хорошие гарантии безопасности.

Речь о недопустимости членства Украины в НАТО шла задолго до заявлений Путина.

За американское вооружение для Украины будет платить НАТО.

О переговорах с Владимиром Путиным

Со стороны Путина было чудесно приехать на Аляску.

Путин хочет, чтобы конфликт прекратился.

Я добился «хорошего прогресса» на встрече с Путиным.

Путин ждет моего звонка после переговоров.

Заявления Владимира Зеленского

Я открыт к проведению выборов, но для этого нужно прекращение огня.

Трамп — Зеленскому: То есть, если вы говорите, что через три года, если мы будем в состоянии войны, выборов больше не будет?

Зеленский засмеялся.

Мы должны остановить войну, и нам нужна поддержка партнеров.

У Киева есть проблемы с закупкой американского оружия, Украине нужны еще системы Patriot.

Закупка вооружений у США будет частью гарантий безопасности для Украины.

Не ответил на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам.

Комплимент

Журналист Брайан Гленн — Зеленскому: вы очень хорошо выглядите в костюме (в прошлую встречу Гленн критиковал Зеленского за неформальную одежду.— «Ъ» ).

). Трамп: Я говорил то же самое.

Зеленский — Гленну: Я переоделся, а вы — нет.

Мария Ежовкина, Анна Токарева