Главные заявления Трампа и Зеленского на встрече в Белом доме
18 августа президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп заверил, что завершения конфликта хотят все, но пока оценить сроки невозможно. Он также заявил о возможности урегулировать ситуацию на Украине без прекращения огня, а на вопрос о возможной дислокации войск США на Украине пообещал ответить к концу дня. Зеленский, в свою очередь, допустил проведение выборов на Украине и пожаловался на проблемы с закупками американского оружия. Главные заявления президентов США и Украины — в подборке «Ъ».
Владимир Зеленский и Дональд Трамп
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Заявления Дональда Трампа
Об украинском урегулировании
- В случае удачных итогов сегодняшних переговоров может состояться трехсторонний саммит.
- Завершения конфликта на Украине хотят все стороны и весь мир, но оценить сроки пока невозможно.
- К концу дня я точно скажу о возможности дислокации войск США на Украине.
- Сегодня будет либо сделка, либо не сделка. Если нет, то поддержка Украины прекращается.
- Я считал войну на Украине самой легкой для урегулирования, но она оказалась самой сложной.
- О присутствии европейских сил на Украине может быть объявлено после встречи с лидерами ЕС.
- Урегулирование на Украине должно быть устойчивым.
- Прекращения огня на Украине уже не требуется.
- Мирную договоренность по Украине можно согласовать и во время боевых действий.
- Мы можем достичь соглашения о заморозке конфликта на Украине.
О вступлении Украины в НАТО
- Мы не будем обсуждать вступление Украины в НАТО, но дадим ей очень хорошие гарантии безопасности.
- Речь о недопустимости членства Украины в НАТО шла задолго до заявлений Путина.
- За американское вооружение для Украины будет платить НАТО.
О переговорах с Владимиром Путиным
- Со стороны Путина было чудесно приехать на Аляску.
- Путин хочет, чтобы конфликт прекратился.
- Я добился «хорошего прогресса» на встрече с Путиным.
- Путин ждет моего звонка после переговоров.
Заявления Владимира Зеленского
- Я открыт к проведению выборов, но для этого нужно прекращение огня.
- Трамп — Зеленскому: То есть, если вы говорите, что через три года, если мы будем в состоянии войны, выборов больше не будет?
- Зеленский засмеялся.
- Мы должны остановить войну, и нам нужна поддержка партнеров.
- У Киева есть проблемы с закупкой американского оружия, Украине нужны еще системы Patriot.
- Закупка вооружений у США будет частью гарантий безопасности для Украины.
- Не ответил на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам.
Комплимент
- Журналист Брайан Гленн — Зеленскому: вы очень хорошо выглядите в костюме (в прошлую встречу Гленн критиковал Зеленского за неформальную одежду.— «Ъ»).
- Трамп: Я говорил то же самое.
- Зеленский — Гленну: Я переоделся, а вы — нет.