Фонды финансовой устойчивости вузов

Фонды целевого капитала становятся надежными источниками развития российских вузов, создавая вокруг них заинтересованное сообщество выпускников и повышая доверие благотворителей. На начало 2025 года число эндаумент-фондов в высшем образовании превысило 110, а их капитал — более 20 млрд руб. На доходы от них университеты развивают научные проекты, учреждают стипендии и гранты для талантов, модернизируют инфраструктуру, проводят конференции и конкурсы. Среди текущих задач правительства РФ — повышение гибкости и прозрачности работы целевых капиталов, совершенствование моделей управления и проведение просветительской работы о деятельности и значении эндаументов.

«Не просто жест благодарности альма-матер»

Сфера высшего образования стала в России лидером по числу эндаументов (целевых капиталов), сообщили «Ъ-Review» в Минэкономразвития. На начало 2025 года сформировано 322 целевых капитала в разных областях (объем этого рынка — 155,5 млрд руб.), из них 47,8% — в вузах. Эндаумент-фонд собирает пожертвования и направляет их в доверительное управление, полученный доход расходуется на нужды учебных заведений, основной объем капитала фонда — «тело» — не тратится, а инвестируется вновь. «Поддержка организаций в сфере высшего образования осуществляется как выпускниками, так и привлеченными благотворителями»,— отмечают в министерстве.

В Минобрнауки уточнили: в начале 2025 года в образовании действовало 113 фондов целевого капитала (ФЦК) с общим капиталом более 20 млрд руб. По итогам 2024 года среди топ-20 вузовских эндаументов у 6 актив составлял более 1 млрд руб. Среди наиболее крупных по его размеру — фонды целевого капитала Сколтеха (3,8 млрд руб.), Европейского университета в Санкт-Петербурге (2,6 млрд руб.), МГИМО (2,2 млрд руб.), НИУ ВШЭ (1,8 млрд руб.).

Из инвестдоходов ФЦК финансируют проекты вузов: развитие науки и образования, стипендии, модернизацию инфраструктуры, спортивные мероприятия, конференции (подробнее «Олимпиады, стартапы и стипендии»). Первый проректор МФТИ (ФЦК этого вуза — один из шести университетских эндаументов с капиталом более 1 млрд руб.) Елена Анохова говорит, что фонд Физтеха уникален тем, что практически все жертвователи — это его выпускники. «Для них благотворительность не просто жест благодарности альма-матер, а способ участвовать в развитии института, с которым их по-прежнему связывают близкие отношения,— отмечает она.— Важное отличие нашего эндаумента в том, что именно жертвователи определяют, какие проекты получат поддержку, а администрация университета не вмешивается в распределение средств». В эндаументе МФТИ 16 целевых капиталов, а в 2026 году их капитал приблизится к 1,6 млрд руб., прогнозирует госпожа Анохова.

В отличие от западных вузов, для которых выпускники давно стали одним из главных ресурсов, российские начали активно создавать сообщества выпускников сравнительно недавно — в 2010-е годы (см. «Границы эндаумента»). «Отчасти это связано с тем, что вузы нашей страны ориентируются в первую очередь на финансирование со стороны государства. Тем не менее одним из драйверов развития эндаументов стала государственная программа "5–100". Запущенная в 2012 году, в число критериев оценки деятельности вуза она впервые включила работу с выпускниками»,— говорит советник ректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ по вопросам партнерства Ольга Драничкина.

Механизм эндаумента, по ее словам, гарантирует наличие ресурсов на заявленную цель и генерирует доход вне зависимости от смены руководства и других факторов. «Такой дополнительный источник финансирования позволяет реализовывать цели на качественно новом уровне и брать на себя дополнительные обязательства, не обременяя бюджет»,— убеждена она. Ольга Драничкина наблюдает сплочение сообщества учредителей эндаументов, рост профессионализма и выделение среди фандрайзеров специализации работы с вузами. «Таких специалистов пока еще мало, и это одна из проблем университетских фондов. Другая проблема — недостаточное информирование. До сих пор про этот механизм знают лишь избранные, а слово "эндаумент" вызывает вопросы»,— сетует она.

Как повышают эффективность эндаументов

Сегодня целевые капиталы российских вузов «безусловно можно назвать эффективными», считают в Министерстве экономического развития. А в Министерстве образования и науки назвали эндаумент-фонды «устойчивым инструментом финансовой поддержки университетов». «Минобрнауки России стимулирует университеты к созданию и развитию ФЦК»,— добавляют в ведомстве. В 2025 году по программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» обновлены целевые показатели эффективности вузов новым критерием — «Удельный вес объема финансирования, привлеченного в фонды целевого капитала, в общем объеме внебюджетных средств университета».

В феврале 2025 года по итогам заседания Совета по науке и образованию президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос инструментов поддержки образовательных организаций их выпускниками и совершенствования механизмов формирования и использования ФЦК образовательных организаций к 1 февраля 2026 года. Это поручение стимулировало укрепление институтов целевого капитала, заявила на Кавказском инвестфоруме в мае 2025 года замдиректора департамента развития социальной сферы и сектора НКО Минэкономразвития Елена Иваницкая. В качестве основных вызовов, на которые планируется ориентироваться при совершенствовании работы,— повышение гибкости и прозрачности работы целевых капиталов, подготовка квалифицированных кадров, снижение барьеров для развития эндаументов, расширение финансовых инструментов с учетом специфики активов фондов, совершенствование моделей управления, проведение просветительской работы о деятельности и значении целевых капиталов, сообщили в министерстве.

Минобрнауки для исполнения поручения совместно с Координационным центром правительства готовится к стратегической сессии под председательством зампреда правительства Дмитрия Чернышенко, сформированы рабочие группы, сообщили в пресс-службе ведомства. «По результатам деятельности рабочих групп будут сформированы предложения по разработке инструментов решения проблем, стоящих перед отраслью, в том числе устранения законодательных барьеров»,— отметили там.

«Важнейший элемент существования университета»

В декабре 2024 года Минобрнауки представило первый рейтинг образовательных организаций по показателю развития фонда целевого капитала — в перечень вошли образовательные учреждения, подведомственные этому министерству. Среди лидеров — группа опережающего развития — семь вузов. В Минобрнауки поясняют: в рейтинге учитывались темпы прироста объема средств, объем эндаумент-фонда, инвестдоход, объем расходов, финансируемых из инвестдохода, своевременность утверждения и публикации отчетности. «В совокупности эти показатели отражают прозрачность ФЦК и оказывают существенное влияние на повышение доверия партнеров к организации»,— убеждены в ведомстве.

Топ-10 вузов, подведомственных Минобрнауки России, по показателю развития фонда целевого капитала в 2023 году
Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова Дальневосточный федеральный университет Национальный исследовательский технологический университет МИСИС Национальный исследовательский Томский государственный университет Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина Волгоградский государственный университет Воронежский государственный университет Новосибирский национальный исследовательский государственный университет Источник: Минобрнауки.

Ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова отмечает, что эндаумент-фонд — финансовый инструмент стабильного и долгосрочного стратегического развития вуза. Он в вузе создан в 2011 году. В числе его благотворителей более 1,2 тыс. человек — прежде всего выпускники разных лет. «Это те, кто сегодня, будучи успешными, вернулись в родной вуз, чтобы помочь молодым талантам. Это академические и индустриальные партнеры, друзья университета»,— подчеркнула Алевтина Черникова. За время работы фонд реализовал около 200 проектов на сумму 150 млн руб. Среди них: Дни науки, Молодежная премия в области науки и инноваций, Рождественские лекции, междисциплинарный конкурс научных работ, ежегодные конкурсы профессионального мастерства.

Зампроректора УрФУ по информационной политике и работе с партнерами Ойбек Партов считает, что основная роль эндаумента в развитии университета — диверсификация источников финансирования. «Эндаумент был и остается важнейшим элементом существования университета и, я надеюсь, со временем будет только наращивать эту роль»,— сказал он и напомнил, что первое упоминание эндаумента относится к 1502 году: именно тогда леди Маргарет Бюфорт, бабушка короля Великобритании Генри VIII, внесла пожертвования на создание кафедр богословия в университетах Оксфорда и Кембриджа. В фонде УрФУ 18 целевых капиталов, у каждого из них — своя управляющая компания и, соответственно, свои результаты. «Мы считаем, что не менее 10% дохода от управления, в нашем случае это порядка 29 млн руб., ежегодно необходимо направлять на проекты фонда»,— говорит Ойбек Партов.

Директор ФЦК ДВФУ Анатолий Разгонов рассказал, что у этого вуза доходы от целевых капиталов направлялись на поддержку научных исследований — пять открытых конкурсов, профинансировано более 30 проектов. «Тематика работ направлена на решение практических задач. В 2024 и 2025 годах фонд поддержал вновь открытые четыре передовые инженерные школы в ДВФУ, а также ряд проектов по медицине. Была учреждена Программа именных стипендий выдающихся ученых Дальнего Востока России, и сегодня восемь победителей получают стипендии по 50–100 тыс. руб.»,— рассказал он.

В прошлом году фонд передал ДВФУ более 65 млн руб. Всего с 2016 года вуз получил от эндаумент-фонда 175 млн руб., из них 115 млн руб. были направлены на науку. «Для более эффективного участия крупного бизнеса и госкорпораций было бы полезным сделать для них налоговые льготы при передаче пожертвований в ФЦК,— полагает Анатолий Разгонов.— Вообще, участие бизнеса в образовании — главнейшее условие прогресса. Меценатство — древняя российская традиция, зародившаяся еще в XIX веке. Такие известные фамилии, как Третьяков, Морозов, Мамонтов, Щукин, оставили неизгладимый след в истории русского искусства и культуры благодаря своей щедрости и заботе о будущем поколений».

При этом «за бортом» рейтинга Минобрнауки остаются образовательные учреждения, подведомственные Минкультуры, Минсельхозу, Минздраву и правительству. Но и там есть примеры долгого и успешного использования целевого капитала. В 2021 году, например, был зарегистрирован Фонд целевого капитала Школы-студии МХАТ. Вдохновителем благотворительной поддержки этого учебного заведения стал советский и российский актер и режиссер театра и кино Олег Табаков. Еще в начале 2000-х по его инициативе создан Фонд поддержки и развития Школы-студии МХАТ, который работает и сегодня. «Этот шаг Олега Павловича заложил прочную традицию меценатства и показал жизненную необходимость внешней поддержки для развития вуза,— отметили в ФЦК Школы-студии МХАТ. Однако путь к созданию именно эндаумент-фонда оказался длиннее и ключевое решение было принято в 2020 году Игорем Яковлевичем Золотовицким, ректором Школы-студии МХАТ. Главная причина — в изначальной настороженности по отношению к самому механизму. Принятый в 2006 году закон "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций" и сама концепция эндаумента в те годы казались недостаточно понятными».

Директор Эндаумент-фонда Школы-студии МХАТ Денис Овсянников отмечает, что целевой капитал не просто финансовая подушка, а активный участник образовательного и творческого процесса, призванный обеспечить долгосрочную устойчивость и рост. «Мы видим его роль в том, чтобы стать независимым источником финансирования ключевых инициатив, дополняющим основной бюджет и открывающим возможности, которые иначе были бы недоступны,— сказал он.— Для этого мы планомерно наращиваем "тело" капитала: в ближайшие годы мы стремимся достичь суммы в 80 млн руб., что станет первым существенным гарантом эффективной работы фонда и позволит получать ощутимые результаты для всего вуза».

Что привлекает жертвователей в эндаумент-фонды

Ольга Драничкина разделила жертвователей вузовских эндаументов на три категории: сообщество выпускников, преподавателей и студентов, которые делают пожертвования на малые и средние суммы массово и регулярно; VIP-выпускники и меценаты, для которых характерны единоразовые крупные суммы взносов; компании, в стратегии которых заложено сотрудничество с вузами. Последние чаще всего также делают крупные разовые пожертвования.

Завкафедрой философии и права, руководитель Центра стратегического планирования и связи с общественностью Казанского государственного аграрного университета Фарида Нежметдинова отметила, что преподаватели вуза первыми внесли средства в его недавно созданный эндаумент-фонд, показав личный пример преданности учебному заведению. «Идея создания фонда целевого капитала возникла не просто так — это шаг к устойчивому развитию, к тому, чтобы вуз мог самостоятельно финансировать важные проекты: поддерживать талантливых студентов, развивать научные исследования, модернизировать инфраструктуру»,— сказала она.

А Ойбек Партов пояснил, что «из многолетней коммуникации с дарителями» становится понятно, что основными стимулами для поддержки фонда являются их желание поддержать альма-матер, готовность и желание принимать активное участие в развитии университета, решение собственных кадровых задач». «Многих привлекает то, что деньги, пожертвованные в фонд, нельзя тратить здесь и сейчас. «Это деньги в долгую, в будущее университета»,— сказал он.

Управляющий директор ИК «Ренессанс Капитал», один из создателей эндаумента для поддержки экономфака МГУ Игорь Даниленко отметил, что для доноров привлекателен сам механизм эндаумента — он позволяет финансировать программы длиной больше чем год, что часто невозможно для бюджетных учреждений или в формате одноразовых пожертвований. «Это целевое финансирование, а не общий котел. Жертвователи точно знают, на что они хотят давать и что именно туда это идет. В образовании многие вещи упираются в длинные программы и построение человеческого капитала, что занимает годы — пять-десять лет»,— фиксирует он, добавляя, что нынешнее регулирование эндаументов в России пока ограничивает их потенциал и активность доноров. Нужны единые стандарты публичной отчетности эндаумент-фондов и унификация раскрытия информации управляющими компаниями — это позволит анализировать эффективность и сравнивать фонды, что поспособствует притоку активов, заключает он (см. «Молодые деньги»).

Поддержка высшего образования сегодня обеспечена не только через вузовские эндаументы, но и через другие целевые капиталы, например территориальные и социальные, отметила гендиректор Фонда Потанина Оксана Орачева. Из них могут финансироваться университетские проекты, стипендии, поддержка преподавателей, а также образование детей с особенностями развития и уязвимых групп людей. «Что касается нашего целевого капитала, мы также направляем доход от него на поддержку высшего образования в рамках Стипендиальной программы Владимира Потанина — например, в 2024 году выделено более 615 млн руб. в том числе на выплату именных стипендий, грантовую поддержку преподавателей 75 вузов—участников нашей Стипендиальной программы, другие проекты, направленные на развитие высшего образования. Так складывается более комплексная картина: образовательный сегмент на рынке эндаументов укрепляется как напрямую, так и через целевые капиталы в других сферах, а внутри вузовских эндаументов, в свою очередь, развивается поддержка культуры, спорта и иных направлений»,— сказала она.

Валерия Опарина