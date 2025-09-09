Фонды финансовой устойчивости вузов
Целевые капиталы российских университетов превысили 20 млрд рублей
Фонды целевого капитала становятся надежными источниками развития российских вузов, создавая вокруг них заинтересованное сообщество выпускников и повышая доверие благотворителей. На начало 2025 года число эндаумент-фондов в высшем образовании превысило 110, а их капитал — более 20 млрд руб. На доходы от них университеты развивают научные проекты, учреждают стипендии и гранты для талантов, модернизируют инфраструктуру, проводят конференции и конкурсы. Среди текущих задач правительства РФ — повышение гибкости и прозрачности работы целевых капиталов, совершенствование моделей управления и проведение просветительской работы о деятельности и значении эндаументов.
Фото: МФТИ
«Не просто жест благодарности альма-матер»
Сфера высшего образования стала в России лидером по числу эндаументов (целевых капиталов), сообщили «Ъ-Review» в Минэкономразвития. На начало 2025 года сформировано 322 целевых капитала в разных областях (объем этого рынка — 155,5 млрд руб.), из них 47,8% — в вузах. Эндаумент-фонд собирает пожертвования и направляет их в доверительное управление, полученный доход расходуется на нужды учебных заведений, основной объем капитала фонда — «тело» — не тратится, а инвестируется вновь. «Поддержка организаций в сфере высшего образования осуществляется как выпускниками, так и привлеченными благотворителями»,— отмечают в министерстве.
В Минобрнауки уточнили: в начале 2025 года в образовании действовало 113 фондов целевого капитала (ФЦК) с общим капиталом более 20 млрд руб. По итогам 2024 года среди топ-20 вузовских эндаументов у 6 актив составлял более 1 млрд руб. Среди наиболее крупных по его размеру — фонды целевого капитала Сколтеха (3,8 млрд руб.), Европейского университета в Санкт-Петербурге (2,6 млрд руб.), МГИМО (2,2 млрд руб.), НИУ ВШЭ (1,8 млрд руб.).
Из инвестдоходов ФЦК финансируют проекты вузов: развитие науки и образования, стипендии, модернизацию инфраструктуры, спортивные мероприятия, конференции (подробнее «Олимпиады, стартапы и стипендии»). Первый проректор МФТИ (ФЦК этого вуза — один из шести университетских эндаументов с капиталом более 1 млрд руб.) Елена Анохова говорит, что фонд Физтеха уникален тем, что практически все жертвователи — это его выпускники. «Для них благотворительность не просто жест благодарности альма-матер, а способ участвовать в развитии института, с которым их по-прежнему связывают близкие отношения,— отмечает она.— Важное отличие нашего эндаумента в том, что именно жертвователи определяют, какие проекты получат поддержку, а администрация университета не вмешивается в распределение средств». В эндаументе МФТИ 16 целевых капиталов, а в 2026 году их капитал приблизится к 1,6 млрд руб., прогнозирует госпожа Анохова.
В отличие от западных вузов, для которых выпускники давно стали одним из главных ресурсов, российские начали активно создавать сообщества выпускников сравнительно недавно — в 2010-е годы (см. «Границы эндаумента»). «Отчасти это связано с тем, что вузы нашей страны ориентируются в первую очередь на финансирование со стороны государства. Тем не менее одним из драйверов развития эндаументов стала государственная программа "5–100". Запущенная в 2012 году, в число критериев оценки деятельности вуза она впервые включила работу с выпускниками»,— говорит советник ректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ по вопросам партнерства Ольга Драничкина.
Механизм эндаумента, по ее словам, гарантирует наличие ресурсов на заявленную цель и генерирует доход вне зависимости от смены руководства и других факторов. «Такой дополнительный источник финансирования позволяет реализовывать цели на качественно новом уровне и брать на себя дополнительные обязательства, не обременяя бюджет»,— убеждена она. Ольга Драничкина наблюдает сплочение сообщества учредителей эндаументов, рост профессионализма и выделение среди фандрайзеров специализации работы с вузами. «Таких специалистов пока еще мало, и это одна из проблем университетских фондов. Другая проблема — недостаточное информирование. До сих пор про этот механизм знают лишь избранные, а слово "эндаумент" вызывает вопросы»,— сетует она.
Как повышают эффективность эндаументов
Сегодня целевые капиталы российских вузов «безусловно можно назвать эффективными», считают в Министерстве экономического развития. А в Министерстве образования и науки назвали эндаумент-фонды «устойчивым инструментом финансовой поддержки университетов». «Минобрнауки России стимулирует университеты к созданию и развитию ФЦК»,— добавляют в ведомстве. В 2025 году по программе стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» обновлены целевые показатели эффективности вузов новым критерием — «Удельный вес объема финансирования, привлеченного в фонды целевого капитала, в общем объеме внебюджетных средств университета».
В феврале 2025 года по итогам заседания Совета по науке и образованию президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос инструментов поддержки образовательных организаций их выпускниками и совершенствования механизмов формирования и использования ФЦК образовательных организаций к 1 февраля 2026 года. Это поручение стимулировало укрепление институтов целевого капитала, заявила на Кавказском инвестфоруме в мае 2025 года замдиректора департамента развития социальной сферы и сектора НКО Минэкономразвития Елена Иваницкая. В качестве основных вызовов, на которые планируется ориентироваться при совершенствовании работы,— повышение гибкости и прозрачности работы целевых капиталов, подготовка квалифицированных кадров, снижение барьеров для развития эндаументов, расширение финансовых инструментов с учетом специфики активов фондов, совершенствование моделей управления, проведение просветительской работы о деятельности и значении целевых капиталов, сообщили в министерстве.
Минобрнауки для исполнения поручения совместно с Координационным центром правительства готовится к стратегической сессии под председательством зампреда правительства Дмитрия Чернышенко, сформированы рабочие группы, сообщили в пресс-службе ведомства. «По результатам деятельности рабочих групп будут сформированы предложения по разработке инструментов решения проблем, стоящих перед отраслью, в том числе устранения законодательных барьеров»,— отметили там.
«Важнейший элемент существования университета»
В декабре 2024 года Минобрнауки представило первый рейтинг образовательных организаций по показателю развития фонда целевого капитала — в перечень вошли образовательные учреждения, подведомственные этому министерству. Среди лидеров — группа опережающего развития — семь вузов. В Минобрнауки поясняют: в рейтинге учитывались темпы прироста объема средств, объем эндаумент-фонда, инвестдоход, объем расходов, финансируемых из инвестдохода, своевременность утверждения и публикации отчетности. «В совокупности эти показатели отражают прозрачность ФЦК и оказывают существенное влияние на повышение доверия партнеров к организации»,— убеждены в ведомстве.
Топ-10 вузов, подведомственных Минобрнауки России, по показателю развития фонда целевого капитала в 2023 году
|
Ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова отмечает, что эндаумент-фонд — финансовый инструмент стабильного и долгосрочного стратегического развития вуза. Он в вузе создан в 2011 году. В числе его благотворителей более 1,2 тыс. человек — прежде всего выпускники разных лет. «Это те, кто сегодня, будучи успешными, вернулись в родной вуз, чтобы помочь молодым талантам. Это академические и индустриальные партнеры, друзья университета»,— подчеркнула Алевтина Черникова. За время работы фонд реализовал около 200 проектов на сумму 150 млн руб. Среди них: Дни науки, Молодежная премия в области науки и инноваций, Рождественские лекции, междисциплинарный конкурс научных работ, ежегодные конкурсы профессионального мастерства.
Зампроректора УрФУ по информационной политике и работе с партнерами Ойбек Партов считает, что основная роль эндаумента в развитии университета — диверсификация источников финансирования. «Эндаумент был и остается важнейшим элементом существования университета и, я надеюсь, со временем будет только наращивать эту роль»,— сказал он и напомнил, что первое упоминание эндаумента относится к 1502 году: именно тогда леди Маргарет Бюфорт, бабушка короля Великобритании Генри VIII, внесла пожертвования на создание кафедр богословия в университетах Оксфорда и Кембриджа. В фонде УрФУ 18 целевых капиталов, у каждого из них — своя управляющая компания и, соответственно, свои результаты. «Мы считаем, что не менее 10% дохода от управления, в нашем случае это порядка 29 млн руб., ежегодно необходимо направлять на проекты фонда»,— говорит Ойбек Партов.
Директор ФЦК ДВФУ Анатолий Разгонов рассказал, что у этого вуза доходы от целевых капиталов направлялись на поддержку научных исследований — пять открытых конкурсов, профинансировано более 30 проектов. «Тематика работ направлена на решение практических задач. В 2024 и 2025 годах фонд поддержал вновь открытые четыре передовые инженерные школы в ДВФУ, а также ряд проектов по медицине. Была учреждена Программа именных стипендий выдающихся ученых Дальнего Востока России, и сегодня восемь победителей получают стипендии по 50–100 тыс. руб.»,— рассказал он.
В прошлом году фонд передал ДВФУ более 65 млн руб. Всего с 2016 года вуз получил от эндаумент-фонда 175 млн руб., из них 115 млн руб. были направлены на науку. «Для более эффективного участия крупного бизнеса и госкорпораций было бы полезным сделать для них налоговые льготы при передаче пожертвований в ФЦК,— полагает Анатолий Разгонов.— Вообще, участие бизнеса в образовании — главнейшее условие прогресса. Меценатство — древняя российская традиция, зародившаяся еще в XIX веке. Такие известные фамилии, как Третьяков, Морозов, Мамонтов, Щукин, оставили неизгладимый след в истории русского искусства и культуры благодаря своей щедрости и заботе о будущем поколений».
При этом «за бортом» рейтинга Минобрнауки остаются образовательные учреждения, подведомственные Минкультуры, Минсельхозу, Минздраву и правительству. Но и там есть примеры долгого и успешного использования целевого капитала. В 2021 году, например, был зарегистрирован Фонд целевого капитала Школы-студии МХАТ. Вдохновителем благотворительной поддержки этого учебного заведения стал советский и российский актер и режиссер театра и кино Олег Табаков. Еще в начале 2000-х по его инициативе создан Фонд поддержки и развития Школы-студии МХАТ, который работает и сегодня. «Этот шаг Олега Павловича заложил прочную традицию меценатства и показал жизненную необходимость внешней поддержки для развития вуза,— отметили в ФЦК Школы-студии МХАТ. Однако путь к созданию именно эндаумент-фонда оказался длиннее и ключевое решение было принято в 2020 году Игорем Яковлевичем Золотовицким, ректором Школы-студии МХАТ. Главная причина — в изначальной настороженности по отношению к самому механизму. Принятый в 2006 году закон "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций" и сама концепция эндаумента в те годы казались недостаточно понятными».
Директор Эндаумент-фонда Школы-студии МХАТ Денис Овсянников отмечает, что целевой капитал не просто финансовая подушка, а активный участник образовательного и творческого процесса, призванный обеспечить долгосрочную устойчивость и рост. «Мы видим его роль в том, чтобы стать независимым источником финансирования ключевых инициатив, дополняющим основной бюджет и открывающим возможности, которые иначе были бы недоступны,— сказал он.— Для этого мы планомерно наращиваем "тело" капитала: в ближайшие годы мы стремимся достичь суммы в 80 млн руб., что станет первым существенным гарантом эффективной работы фонда и позволит получать ощутимые результаты для всего вуза».
Что привлекает жертвователей в эндаумент-фонды
Ольга Драничкина разделила жертвователей вузовских эндаументов на три категории: сообщество выпускников, преподавателей и студентов, которые делают пожертвования на малые и средние суммы массово и регулярно; VIP-выпускники и меценаты, для которых характерны единоразовые крупные суммы взносов; компании, в стратегии которых заложено сотрудничество с вузами. Последние чаще всего также делают крупные разовые пожертвования.
Завкафедрой философии и права, руководитель Центра стратегического планирования и связи с общественностью Казанского государственного аграрного университета Фарида Нежметдинова отметила, что преподаватели вуза первыми внесли средства в его недавно созданный эндаумент-фонд, показав личный пример преданности учебному заведению. «Идея создания фонда целевого капитала возникла не просто так — это шаг к устойчивому развитию, к тому, чтобы вуз мог самостоятельно финансировать важные проекты: поддерживать талантливых студентов, развивать научные исследования, модернизировать инфраструктуру»,— сказала она.
А Ойбек Партов пояснил, что «из многолетней коммуникации с дарителями» становится понятно, что основными стимулами для поддержки фонда являются их желание поддержать альма-матер, готовность и желание принимать активное участие в развитии университета, решение собственных кадровых задач». «Многих привлекает то, что деньги, пожертвованные в фонд, нельзя тратить здесь и сейчас. «Это деньги в долгую, в будущее университета»,— сказал он.
Управляющий директор ИК «Ренессанс Капитал», один из создателей эндаумента для поддержки экономфака МГУ Игорь Даниленко отметил, что для доноров привлекателен сам механизм эндаумента — он позволяет финансировать программы длиной больше чем год, что часто невозможно для бюджетных учреждений или в формате одноразовых пожертвований. «Это целевое финансирование, а не общий котел. Жертвователи точно знают, на что они хотят давать и что именно туда это идет. В образовании многие вещи упираются в длинные программы и построение человеческого капитала, что занимает годы — пять-десять лет»,— фиксирует он, добавляя, что нынешнее регулирование эндаументов в России пока ограничивает их потенциал и активность доноров. Нужны единые стандарты публичной отчетности эндаумент-фондов и унификация раскрытия информации управляющими компаниями — это позволит анализировать эффективность и сравнивать фонды, что поспособствует притоку активов, заключает он (см. «Молодые деньги»).
Поддержка высшего образования сегодня обеспечена не только через вузовские эндаументы, но и через другие целевые капиталы, например территориальные и социальные, отметила гендиректор Фонда Потанина Оксана Орачева. Из них могут финансироваться университетские проекты, стипендии, поддержка преподавателей, а также образование детей с особенностями развития и уязвимых групп людей. «Что касается нашего целевого капитала, мы также направляем доход от него на поддержку высшего образования в рамках Стипендиальной программы Владимира Потанина — например, в 2024 году выделено более 615 млн руб. в том числе на выплату именных стипендий, грантовую поддержку преподавателей 75 вузов—участников нашей Стипендиальной программы, другие проекты, направленные на развитие высшего образования. Так складывается более комплексная картина: образовательный сегмент на рынке эндаументов укрепляется как напрямую, так и через целевые капиталы в других сферах, а внутри вузовских эндаументов, в свою очередь, развивается поддержка культуры, спорта и иных направлений»,— сказала она.