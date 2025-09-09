Олимпиады, стартапы и стипендии

Целевые капиталы становятся опорой для реализации проектов и инициатив не только в крупных столичных вузах, но и в учебных заведениях по всей стране. Эксперты прогнозируют стабильное развитие сферы для сегмента высшего образования. Для среднего же образования, по их мнению, это было и остается скорее исключительной практикой. Позволить ее могут в основном частные учебные заведения или школы, вовлеченные в экосистемы крупных бизнесов и корпораций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Новый показатель эффективности вузов

В России, как и во всем мире, большинство эндаументов сформировалось в образовании. По данным Минобрнауки на январь 2025 года, создано 322 фонда целевых капиталов (ФЦК), и 113 из них действует в высшем образовании. В последние годы Минобрнауки стимулирует вузы создавать и развивать эндаументы. В 2025 году в целевые показатели эффективности университетов включен «удельный вес объема финансирования, привлеченного в фонды целевого капитала, в общем объеме внебюджетных средств университета». Министерство формирует собственный рейтинг подведомственных ему вузов по показателю развития ФЦК. Отметим, в его топ-10 два столичных университета, остальные — в регионах.

«Эндаумент перестал быть экспериментом и превратился в устойчивую практику, интегрированную в университетскую жизнь,— уверен заведующий лабораторией "Развитие университетов" Института образования НИУ ВШЭ Нияз Габдрахманов.— Государство активно поддерживает этот тренд, и наличие работающего ФЦК становится маркером зрелости вуза, его способности к долгосрочному развитию и привлечению внебюджетных ресурсов». Эксперт отмечает: в отличие от грантов или целевых субсидий, которые имеют жесткие временные рамки, эндаумент формирует стабильный источник дохода, «что означает финансовую независимость, гибкость и возможность стратегического планирования на годы вперед».

Одними из самых привлекательных для жертвователей целевых капиталов господин Габдрахманов называет именные эндаументы, «благодаря которым появляется возможность увековечить себя в университетской истории». «Такой формат не только повышает прозрачность и ответственность, ведь вуз отчитывается о конкретных направлениях расходования дохода, но и формирует культуру долгосрочного партнерства,— объясняет он.— В западной традиции филантропии это один из ключевых механизмов развития университетов, и сегодня мы видим, как подобные практики укореняются и в России».

Традиционно направлениями расходов ФЦК в вузах являются стипендии и гранты студентам и аспирантам, финансирование исследований и лабораторий, развитие инфраструктуры. Но Нияз Габдрахманов указывает, что российская практика вышла за рамки классических подходов и доходы от эндаументов используются для гармонизации университетской экосистемы, в которую вовлечены студенты, преподаватели, выпускники и партнеры.

Крупнейший ФЦК госвуза принадлежит МГИМО (вуз подведомствен МИДу, поэтому в рейтинг Минобра не включен) с целевым капиталом более 2,2 млрд руб. в 2025 году. «Инвестдоход направляется на проекты развития за пределами ежедневных задач университета,— объясняет директор эндаумента Марина Петрова.— Финансирование затрагивает полный цикл обучения». Среди прочего на эти средства проводится Олимпиада МГИМО для школьников, а студентам организуют поездки на международные конкурсы и зарубежные стажировки. С 2011 года вуз на конкурсной основе поддерживает студенческие инициативы в социокультурной сфере и предпринимательские проекты при помощи акселератора MGIMO Ventures, а почетные профессора получают ежемесячные надбавки к пенсии. «Успех эндаумента МГИМО сложился из совокупности факторов. В первую очередь это была инициатива ректора МГИМО Анатолия Торкунова и известных выпускников — бизнесменов Владимира Потанина, Алишера Усманова и Фаттаха Шодиева,— рассказывает госпожа Петрова.— В дальнейшем к пополнению фонда присоединились сотни других выпускников и компаний».

Объем активов фонда НИУ ВШЭ сегодня превышает 1,8 млрд руб., эндаумент состоит из 11 целевых капиталов. Благодаря ему ежегодно проводится Апрельская международная научная конференция имени Ясина и поддерживается академическая мобильность студентов, объясняет директор ФЦК Андрей Николаенко. «Для привлечения жертвователей важно заявлять о себе, проектах развития, поддерживать и развивать взаимодействие с партнерами и выпускниками»,— уверен он.

Среди наиболее интересных и успешных проектов ФЦК СПбГУ директор эндаумент-фонда Ирина Царева выделяет программу поддержки стартапов, «участие в которой позволяет лучшим идеям студентов со всей страны получить шанс на воплощение в реальность посредством как грантового финансирования, так и менторского наставничества опытных предпринимателей». Значительная часть дохода ФЦК идет на стипендии студентам, а новые программы инициируются выпускниками вуза. Сегодня создано 11 целевых капиталов на более чем 1,6 млрд руб. «Эндаумент-фонды играют ключевую роль в формировании сообщества единомышленников, готовых поддерживать образование и науку,— уверена госпожа Царева.— Прозрачность трат: создание регулярных отчетов, материалов о реализованных проектах — укрепляет доверие и стимулирует новые пожертвования».

Стипендиальные программы — ключевое направление вложений и ФЦК Томского госуниверситета, часть из них создается по инициативе индустриальных партнеров региона. На эти средства поддерживается и Сибирский ботсад: обновляется инфраструктура, закупаются новые коллекции растений. «Спустя 15 лет существования фонда средняя годовая доходность колеблется в районе 15% годовых — это очень хороший показатель,— рассказывает директор ФЦК Мария Булыгина.— Целевой капитал — это устойчивая модель, и только он позволяет вузам получить долгосрочную финансовую стабильность. По большому счету аналогичных инструментов для этого просто нет».

Фонд Уральского федерального университета (УрФУ, Екатеринбург) насчитывает 284 млн руб. «При ежегодной доходности 10–15% его нельзя считать определяющим источником финансирования университета, однако он позволяет поддерживать связь с выпускниками и расширяет сотрудничество с индустриальными партнерами»,— объясняет директор ФЦК Даниил Сандлер. В УрФУ 18 целевых капиталов — в качестве наиболее успешных проектов в вузе называют «Спортивное программирование» (51,5 млн руб.): энтузиасты создали целевой капитал, чтобы средства на тренировку команд и поездки на соревнования были всегда, и «заразили своим энтузиазмом крупные ИТ-компании». Эндаумент «Казахстан» (6,7 млн руб.) выпускники собрали, чтобы поддерживать студентов, приехавших на учебу из этой страны. «Эндаумент — это история, в которой навязанные правила чаще всего не работают. Мы знаем примеры, когда фонд создавали "потому что надо" и из них ничего потом не выходило. Тут принципиальны вовлеченность руководства вуза и понимание внутри команды, что это такой же инструмент формирования финансовой устойчивости, как долгосрочный депозит в банке. Он не может быть единственным, но хорошо, когда он есть»,— уверен господин Сандлер.

ФЦК Северо-восточного федерального университета (СВФУ, Якутск) за 14 лет вложил в проекты более чем 467 млн руб. Доля таких доходов в бюджете университета невысока. «Из свежих необычных примеров можно отметить финансовые вложения в маркетинговую составляющую приемной кампании вуза, корпоративную пенсионную программу и ДМС»,— говорит глава группы развития связей с партнерскими организациями СВФУ Евгения Аргунова. Быстрый и эффективный рост фонда произошел прежде всего благодаря корпоративным донорам.

Инструмент для школ, готовых играть в долгую

Если в вузах создание ФЦК поощряется государством, для школ это остается историей частных инициатив. «Эндаументы государственных школ все еще остаются штучным явлением, хотя многие из них на слуху,— отмечает заведующий Лабораторией управления школой Института образования ВШЭ Константин Серегин.— Принадлежат они, как правило, известным школам, занимающим топовые позиции в рейтингах. Например, Президентскому физико-математическому лицею, Физтех-лицею Капицы, Лицею-интернату №1 Альметьевска». По закону школам запрещено передавать на создание целевого капитала собственное имущество, и преодоление входной планки в 3 млн руб. для формирования фонда за счет пожертвований, отмечает он, «требует больших усилий и финансовой подкованности»: «Именно поэтому заниматься созданием эндаумента чаще начинают или частные, или школы, вовлеченные в экосистемы крупных корпораций, а для обычной школы ситуация, когда она получила 3 млн руб. на развитие, но не потратила их на текущие нужды, а отложила на счет, является чем-то невероятным».

Крупнейший школьный эндаумент — частной школы «Летово» — входит в топ-10 целевых капиталов РФ и в 2023 году составлял 2,87 млрд руб. «В "Летово" действует принцип need blind admission ("слепой набор"): поступить может любой способный и мотивированный ученик из любой точки страны независимо от уровня благосостояния его семьи. Около 80% детей учатся при финподдержке школы,— объясняют в "Летово".— Эндаумент — возможность на долгие годы обеспечить стабильное финансирование с сохранением этого принципа набора». ФЦК в основном сейчас пополняется, а выводятся средства в школу по необходимости, добавляют в Летово. «Эндаументы эффективны для любой школы с социальной составляющей, требующей финансирования (стипендиальные программы, детские проекты), и понимающей, что они хотят играть вдолгую»,— уверены там.

Школа «Новый взгляд» объявила о создании эндаумента осенью прошлого года. Развитие ФЦК входит в долгосрочную стратегию школы — доходы также пока планируется направлять на стипендиальные программы для проявивших себя на вступительных испытаниях школьников, чьи семьи не могут оплатить обучение, и на реализацию инициатив учеников. «Главный долгосрочный инструмент формирования ФЦК в школе — создание ценностей для учеников и родителей, системная работа с выпускниками,— полагает операционный директор "Нового взгляда" Наталья Бондаренко.— Пока сообщество выпускников еще не окрепло, школы работают с корпоративными и частными жертвователями, имеющими опыт благотворительности школьном сегменте».

«В перспективе создание эндаументов в массовых школах возможно, особенно если речь идет об учреждениях с активной поддержкой сообщества или бизнеса,— считает управляющий директор эндаумент-фондов Рыбаков Фонда Лаура Сугробова.— На практике это сложнее из-за меньшей привлекательности для крупных доноров и отсутствия развитых систем управления капиталом». Создание эндаумента не только финансовая стратегия, но и возможность объединить школу с ее сообществом, добавляет эксперт: «Это повышает устойчивость проекта и способствует развитию культуры долгосрочного вклада в образование». Сам Игорь Рыбаков, создатель Рыбаков Фонда, выпускник школы №56 Магнитогорска, в 2020 году инициировал создание эндаумент-фонда этой школы и сделал первый взнос в размере $1 млн (63 млн руб. по курсу на тот момент). Сейчас объем фонда — 82,2 млн руб.

Школы могут поддержать не только бизнесмены, которые там учились. Так, НКО «Ярославская школа-33» создала ФЦК усилиями ее директора Ларисы Сапрыкиной. В 2019 году она выиграла конкурс Фонда Владимира Потанина и прошла обучение по программе «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала» Фонда Потанина и Школы управления «Сколково». В процессе обучения команде школы удалось не только зарегистрировать эндаумент, но и собрать 3 млн руб. По итогам обучения Фонд Потанина профинансировал ФЦК еще на 10 млн руб. На средства эндаумента НКО финансирует участие учеников школы №33 в научных конференциях, профильных сменах в лагерях, соревнованиях и олимпиадах, дает учителям возможность повышать квалификацию с помощью тревел-грантов.

Полина Ячменникова