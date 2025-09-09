Границы эндаумента

Федеральный закон о целевом капитале действует с 2007 года и подробно прописывает порядок формирования и использования средств, но чем активнее в России развиваются фонды и чем шире становится сама благотворительная деятельность, тем заметнее становится несоответствие между нормами закона и реальными запросами участников. Сравнение с международной практикой показывает: во многих странах институты построены иначе — где-то проще, где-то жестче, а где-то гибче. И именно в этом сопоставлении видны сильные и слабые стороны российской модели.

В 2022 году юристы ассоциации «Юристы за гражданское общество» провели сравнительно-правовое исследование норм, регулирующих деятельность целевых капиталов в Китае, Германии, Франции, Казахстане и Армении. Этот материал — обзор исследования с учетом законодательных изменений на 2025 год.

Россия: перегруженные цели и узкая конструкция

Российский эндаумент — разновидность доверительного управления. Создавать его могут только определенные виды некоммерческих организаций, а имущество допускается формировать лишь из жестко очерченных источников. Закон различает два типа: специализированные фонды целевого капитала и НКО—собственники капитала. Первые обязаны распределять доход в пользу других НКО (выбранных попечительским советом или прописанных в уставе). Вторые могут использовать доход только на собственные нужды и не требуют дополнительных соглашений.

До 2020 года список допустимых сфер был ограничен: образование, наука, здравоохранение, культура, непрофессиональный спорт, искусство, архивное дело, социальная помощь, охрана природы, бесплатная юридическая помощь и просвещение, поддержка общественного телевидения. Поправки расширили перечень до 27 направлений, включая новые, такие как социальная поддержка, спорт, защита семьи и детства, охрана окружающей среды, помощь ветеранам, поддержка полиции. Формально возможности стали шире, но доверие снизилось: слишком длинный перечень размывает идею благотворительности.

Китай: траст с возвратом имущества и госнадзором

В Китае эндаумент встроен в систему трастов. Учредителем может быть любое лицо — физическое или юридическое. Здесь нет посредника в виде НКО. Ключевая особенность: имущество после завершения срока траста возвращается учредителю. Это делает участие бизнеса более вероятным: поддержка соцпроектов сочетается с сохранением активов. Разрешено передавать имущество в управление нескольким управляющим компаниям.

Определены цели трастов: помощь бедным, жертвам стихийных бедствий и инвалидам; развитие образования, технологий, культуры, искусства, физического воспитания; здравоохранение; охрана природы и поддержание экологической среды; иные общественно полезные начинания. Госконтроль остается жестким: власти могут вмешиваться в деятельность, назначать попечителя или менять управляющего.

Германия: обязательность и детализация

В Германии эндаумент — часть фонда. Наличие капитала — условие его регистрации и правоспособности. Такая система создает барьер для входа, но обеспечивает устойчивость. Сферы деятельности определены налоговым законодательством: наука и исследования; религия; здравоохранение и профилактика заболеваний; помощь детям, пожилым и беженцам; культура и охрана памятников; образование и профессиональное обучение; охрана природы, климата, побережий; социальное обеспечение; помощь жертвам войн, репрессий и преступлений; защита от дискриминации; помощь при ЧС; пожарная безопасность; межнациональные отношения; защита прав потребителей; равенство полов; поддержка семьи; профилактика преступности; спорт (включая шахматы); благоустройство территорий; сельское хозяйство; поддержка традиционных обычаев (например, карнавалы); основы демократического управления; гражданская активность; уход за заключенными и бывшими осужденными; содержание кладбищ.

Этот перечень уникален своей детализацией. Он показывает, что немецкая система стремится охватить почти все поле общественных интересов, но одновременно рискует перегрузить институт.

Франция: гибкость и «общественный интерес»

Во Франции институт закреплен с 2008 года. Эндаумент-фонды — особый тип организаций. Обязателен первоначальный взнос учредителя, что обеспечивает устойчивость на старте.

Фонды вправе решать, использовать доход для себя или передавать его сторонним НКО. Список сфер не фиксирован: деятельность должна соответствовать критерию «общественного интереса»: некоммерческий характер, безвозмездное управление и отсутствие узкого круга бенефициаров. Это открывает возможности для проектов в области образования, культуры, науки, спорта, социальной поддержки.

Слабое место — возможность самостоятельно инвестировать средства. Без профессионального управляющего это создает риски, которые не каждый фонд способен контролировать.

Казахстан: трехуровневая модель и привязка к программам

Казахстан впервые упомянул эндаументы в 2015 году, но закон принят только в 2025-м. Он повторяет российскую модель, но встроен в сферу благотворительности. Система построена на трех уровнях: фонд целевого капитала (юридическое лицо), эндаумент-фонд (имущество фонда) и эндаумент (целевой вклад).

Учредителями могут быть частные лица, компании, НКО и государство. Управляют активами лицензированные компании, выбранные по конкурсу. Если активы не превышают 10 тыс. МРП — месячных расчетных показателей, которые ежегодно устанавливаются правительством как базовая финансовая единица для расчета налогов, штрафов и социальных выплат (в 2025 году 1 МРП равен 3692 тенге, или около $7,5), фонд может управлять ими сам, если превышают — обязан передать в управление. Введена обязанность диверсифицировать вложения.

Доходы расходуются только через благотворительные программы. Основные направления: образование и наука (вузы, исследовательские центры, стипендии); здравоохранение (медучреждения, программы обеспечения лекарствами); социальная защита уязвимых групп; массовый спорт.

Армения: институт на бумаге

Армения закрепила эндаумент в 2016 году, но он остался декларацией. Капитал можно формировать только внутри фондов, перечня целей нет, специальных правил управления тоже. Сейчас обсуждается закон, который должен устранить пробелы.

Общее и различное

Общие для выделенных стран сферы применения эндаумента — образование и наука; здравоохранение; культура и искусство; социальная помощь; экология. Различия же отражают приоритеты. Россия включила поддержку полиции. Китай акцентировал помощь бедным и жертвам катастроф. Германия охватила максимально широкий спектр: от шахмат и сельского хозяйства до кладбищ. Франция оставила все на усмотрение критерия «общественного интереса». Казахстан ограничился четырьмя направлениями и жестко связал доход с программами. Армения пока не определила ничего конкретного.

В России различие между специализированными фондами и НКО-собственниками ограничивает гибкость целевых капиталов. В Китае возврат имущества учредителю повышает привлекательность для бизнеса, но жесткий контроль ограничивает свободу. В Германии обязательность капитала укрепляет институт, но делает его недоступным для малых инициатив. Во Франции гибкость оборачивается рисками при самостоятельном инвестировании. В Казахстане жесткая привязка к программам повышает прозрачность, но снижает маневренность. В Армении же фактически отсутствует режим.

Опыт разных стран показывает: эндаументы работают, когда сбалансированы интересы учредителей, управляющих и получателей. Китай сделал ставку на бизнес, Германия — на дисциплину, Франция — на гибкость, Казахстан — на прозрачность. Россия же сочетает перегруженные цели с жесткой процедурой учреждения. Без уточнения правил эндаументы рискуют остаться формальной конструкцией, а не рабочим инструментом для образования, науки и культуры.

Дарья Милославская, глава совета ассоциации «Юристы за гражданское общество»