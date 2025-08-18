«Хамас» согласился на 60-дневное прекращение огня в секторе Газа

Палестинский «Хамас» принял предложение посредников — Египта и Катара — о двухмесячном прекращении огня в секторе Газа и освобождении половины удерживаемых в плену израильских заложников. Об этом пишут AFP со ссылкой на представителей движения и Reuters со ссылкой на неназванного египетского чиновника. Израильская сторона пока не комментировала этот план.

По последним данным, в заложниках у «Хамаса» остаются 49 человек. 27 из них израильская разведка считает погибшими. Источник AFP из палестинского «Исламского джихада» сообщил, что на первом этапе предлагается освободить десять израильских заложников, а также передать несколько тел.

«Оставшиеся пленные будут освобождены на втором этапе, за которым последуют немедленные переговоры о заключении более широкой сделки для окончательного прекращения войны с международными гарантиями»,— рассказал собеседник агентства. В обмен Израиль отпустит палестинских заключенных, пишет Reuters.

Египетский источник «РИА Новости» уточнил, что соглашение также предусматривает доставку гуманитарной помощи для обеспечения жителей Газы всем необходимым.

В середине августа представляющая «Хамас» делегация посетила Египет и сообщила о готовности возобновить переговоры с Израилем. Как писали СМИ, помимо освобождения заложников палестинские боевики согласились заморозить деятельность своего вооруженного крыла, если Израиль отведет военных из Газы на заранее определенные позиции.

Лусине Баласян