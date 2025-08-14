«Хамас» попросился за стол

Радикальная группировка «Хамас» выразила готовность вернуться к переговорам с Израилем об освобождении заложников, захваченных во время резни 7 октября 2023 года, и о прекращении огня. Это стало известно после того, как делегация, представляющая палестинское движение, нанесла 13 августа визит в Египет. По данным арабских СМИ, радикалы впервые дали согласие на то, чтобы заморозить деятельность своего вооруженного крыла, однако только в том случае, если Израиль отведет свои армейские части к заранее намеченным точкам. Каир еще должен представить предложения «Хамаса» израильской стороне, которая накануне официально утвердила план новой полномасштабной операции в секторе Газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Армия Израиля на границе с Газой, 29 июля

Фото: Amir Cohen / Reuters Армия Израиля на границе с Газой, 29 июля

Фото: Amir Cohen / Reuters

Движение «Хамас» согласно возобновить переговорный процесс с Израилем, остановленный по решению премьер-министра Биньямина Нетаньяху в июле из-за ужесточившихся требований радикальной группировки, выдвижение которых было подвергнуто критике со стороны арабских посредников и США. По данным канала «Аль-Арабия», верхушка движения готова обсуждать даже прекращение деятельности своего вооруженного крыла. Взамен радикалы рассчитывают на то, что Израиль даст согласие на отвод своей армии, действующей в секторе Газа, к заранее определенным позициям.

При этом «Хамас» настаивает на заключении с Израилем письменного соглашения, которое будет содержать четкие гарантии, что война в Газе не повторится и палестинский анклав не подвергнется оккупации.

Об изменениях в своей позиции «Хамас» уведомил Египет — одного из главных посредников в переговорах по Газе. 13 августа делегация группировки во главе с ее лидером в секторе Газа Халилем аль-Хайей нанесла визит в Каир, чтобы обсудить судьбу переговорного процесса. По словам источников катарского издания «Аль-Араби аль-Джадид», представители «Хамаса» решились на визит после того, как их убедила сделать это Турция — одна из стран, которая размещает у себя высокопоставленных функционеров группировки на постоянной основе. Египет, в свою очередь, в координации с Катаром представил хамасовцам новую схему примирения с Израилем, предполагающую введение переходного периода, во время которого стороны должны отказаться от боевых действий.

Военное давление на «Хамас» тем временем нарастает. В среду, 13 августа, начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир утвердил «основные рамки» новой операции на территории сектора Газа. Речь идет об утвержденной военно-политическим кабинетом Израиля инициативе по распространению боевых действий на те районы анклава, в которых до настоящего момента армейские части действовали предельно осторожно — из-за предположений военной разведки, что там могут находиться заложники, захваченные во время налета на Израиль 7 октября 2023 года. «Была представлена и одобрена основная концепция плана последующих этапов в секторе Газа в соответствии с директивой политического руководства»,— проинформировали в пресс-службе ЦАХАЛа.

Генерал Замир завизировал план, несмотря на то что выступал категорически против него. Это, согласно сообщениям в израильских СМИ, вызвало гнев премьера Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца.

Недавно в узком кругу военачальник даже признался, что в последние недели премьер-министр и его соратники пытаются лишить его полномочий из-за несогласия с решениями правительства. Как заявил информированный источник газеты Haaretz, с генералом Замиром хотят поступить так же, как с предыдущим главой Генштаба Герци Халеви, который покинул свой пост 6 марта из-за разногласий с премьер-министром. «Начальник Генштаба прекрасно понимает, что происходит, и не намерен передавать армию Нетаньяху и Кацу»,— заверил собеседник Haaretz.

Сам глава правительства не скрывает негативного отношения к армейскому командованию. Выступая 13 августа в Иерусалиме на мероприятии, организованном новостной корпорацией Newsmax, господин Нетаньяху посетовал, что израильские военачальники «систематически» отказывались от своей «приверженности победе» и поддавались международному давлению. «Одно слово исчезло из лексикона Армии обороны Израиля, и это слово — "победа",— подчеркнул глава правительства.— Мы возвращаем это слово, потому что без него наше существование здесь не имеет смысла. Либо победим мы, либо победят те, кто стремится нас уничтожить». Господин Нетаньяху пообещал, что не откажется от стремления к достижению военной победы, как не откажется от этого и израильская нация.

Такая риторика премьера заставляет серьезно сомневаться в том, что изменившаяся позиция «Хамаса» поможет реанимировать переговорный процесс и привести к поиску политического решения, которое Биньямин Нетаньяху назвал «синонимом поражения и капитуляции».

Нил Кербелов