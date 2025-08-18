За курортный сезон в Сочи составили свыше 1,8 тысячи протоколов на джипперов

С начала курортного сезона в Сочи в отношении водителей, которые осуществляют пассажирские перевозки на транспорте повышенной проходимости, составили более 1,8 тыс. административных материалов. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Сотрудники Госавтоинспекции Сочи за один день составили 79 административных протоколов в отношении водителей джиппинга. Два автомобиля поместили на специализированную стоянку.

Особое внимание инспекторы уделяют техническому состоянию машин, а также внесению изменений в конструкцию без согласования с ГАИ.

Сотрудники отдела исполнения административного законодательства УВД по городу составили 31 протокол за ведение бизнеса без государственной регистрации или лицензии. Также было арестовано 20 автомобилей.

После недавних аварий с участием джипов работа в этом направлении будет усилена и продолжится ежедневно.

Госавтоинспекция напоминает, что перед экстремальной экскурсией нужно требовать у представителя турфирмы все необходимые документы и самостоятельно проверять безопасность транспорта, а также опыт водителя в условиях бездорожья.

Для безопасной поездки важно иметь паспорт маршрута и схему движения. Транспорт должен быть исправным, оборудован ремнями безопасности, а любые изменения конструкции должны быть зарегистрированы в Госавтоинспекции.

Мария Удовик