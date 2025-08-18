В Сочи арестовали 20 джипов из-за нарушения требований безопасности

Госавтоинспекция Сочи арестовала 20 транспортных средств для джипинга из-за нарушений требований безопасности. Всего с начала курортного сезона было составлено 1,8 тыс. административных протоколов, сообщает городской УВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Родников, Коммерсантъ Фото: Анатолий Родников, Коммерсантъ

Контролеры регулярно выявляли несоблюдение правил безопасного горного туризма. Транспорт должен иметь паспорт маршрута, находиться в исправном состоянии, быть оборудован ремнями безопасности и иметь зарегистрированные конструктивные изменения.

За один день инспекторы составили 79 административных материалов, поместив два джипа на специализированную стоянку. Особое внимание уделялось техническому состоянию автомобилей и внесению изменений без согласования с ГИБДД.

Сотрудники отдела исполнения административного законодательства составили 31 материал за ведение предпринимательской деятельности без лицензии. В связи с дорожно-транспортными происшествиями с участием джипов контроль за соблюдением правил будет усилен и продолжен ежедневно.

Госавтоинспекция призывает туристов проверять документы на услуги, техническое состояние транспорта и квалификацию водителя.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту гибели двух туристов во время джип-тура в Сочи.

Анна Гречко