В Павловском районе Кубани завершают благоустройство сквера

В станице Павловской Краснодарского края завершается реконструкция сквера площадью 6,5 тыс. кв. м по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Работы выполнены на 85%, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Обновление общественного пространства проводится поэтапно с февраля 2025 года. Сквер расположен на ул. Большевистской рядом со школой №10.

«Здесь обустраиваем пешеходную зону, парковку с разметкой, функциональные площадки для детей и любителей активного отдыха и физических нагрузок — воркаута. В сквере уже выложили прогулочные дорожки, установили современное специализированное оборудование в спортивной и игровой зонах»,— рассказал врио министра ТЭК и ЖКХ Кубани Вячеслав Шапошник.

При благоустройстве особое внимание уделяется сохранению зеленых насаждений. Завершающим этапом станет дополнительное озеленение территории, которое проведут осенью для лучшей приживаемости саженцев. Специалисты высадят деревья, кустарники и оформят газоны.

В 2025 году в Краснодарском крае по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» благоустраивают более 100 общественных пространств — набережные и скверы, парки и центральные площади.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что власти Краснодара реализует более 20 инициативных проектов благоустройства в 2025 году.

Анна Гречко