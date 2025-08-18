В Краснодаре реализуют более 20 инициативных проектов

Власти Краснодара реализует более 20 инициативных проектов благоустройства в 2025 году. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов на расширенном аппаратном совещании, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Проекты предлагают жители Краснодара. После конкурса и определения победителей на реализацию инициатив выделяют средства из краевого и городского бюджетов. Их направляют на благоустройство скверов и бульваров, установку детских и спортивных площадок.

«Объем средств на поддержку местных инициатив жителей ежегодно растет, поэтому увеличивается и число реализованных проектов»,— отметил Евгений Наумов.

Из краевого бюджета в 2025 году профинансируют три проекта: благоустройство сквера Российский на улице Парижской, общественной территории на улице Комарова в поселке Российском и участка улицы Стасова от улицы Бургасской до улицы Ставропольской.

За счет средств городского бюджета выполнили несколько работ. Сделали освещение в сквере Прекрасный в поселке Белозерном, установили детскую площадку на улице Офицерской, 50, обустроили спортивную площадку по улице Рязанской, 14. Также отремонтировали тротуар и территорию возле дома №176 по улице Ставропольской.

В 2025 году планируют выполнить асфальтирование центральной аллеи парка «Солнечный Остров» и благоустройство площадки по улице Тургенева, 164. Там установят спортивное оборудование, качели, скамьи с навесом и урны. В поселке Лазурном по улице Крестьянской облагородят спортплощадку, поставят лавочки и урны. Также отремонтируют асфальтовое покрытие в детском саду №190 и по другим адресам.

В сфере физкультуры и спорта запланированы два проекта: многофункциональные спортплощадки в поселке Победитель по улице Калинина и в Центральном округе по улице Бургасской.

Кроме того, благоустроят бульвар Калининский, там сделают бордюры, плиточное покрытие, установят лавочки и урны. Отремонтируют сквер имени Покрышкина, специалисты поставят лавочки, урны, детское игровое оборудование. На территории от улицы Карякина, 51 до дома №90 по улице Московской проложат пешеходные дорожки и установят освещение. В сквере Колосистый в поселке Индустриальном поставят ограждение, лавочки и урны.

С 2022 года в рамках городского и краевого инициативного бюджетирования в Краснодаре реализовали 52 проекта.

Алина Зорина