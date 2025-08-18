Число погибших в результате взрыва на заводе «Эластик» увеличилось до 24

В результате взрыва в пороховом цеху на заводе «Эластик» в Рязанской области погибли 24 человека, пострадали — 157, сообщило МЧС России ТАСС. Ранее было известно о 23 погибших и 154 пострадавших.

Спасатели нашли тело еще одного погибшего во время разбора завалов, уточнило ведомство.

Взрыв на заводе «Эластик» произошел утром 15 августа. «РИА Новости» писало, что здание порохового цеха полностью разрушено. СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Власти Рязанской области объявили 18 августа днем траура.