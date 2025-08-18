Обвиняемого в покушении на экс-офицера СБУ Прозорова приговорили к 16 годам

2-й Западный окружной военный суд признал виновным в совершении теракта, также незаконном обороте взрывчатки Ростислава Журавлева. Он был одним из исполнителей подрыва машины бывшего офицера Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова в 2024 году. Фигуранту назначили 16 лет строгого режима с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а также штраф в размере 500 тыс. руб.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ



Как сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы, осужденный входил в преступную группировку, где также состояли Владимир Головченко и Иван Паскарь. Они решили убить господина Прозорова, так как он разоблачал преступления вооруженных формирований СБУ. Для этого преступники привезли в Россию с Украины компоненты для изготовления бомбы.

С мая 2023 по апрель 2024 года злоумышленники следили за жертвой, а 9 апреля подложили СВУ под его автомобиль. Спустя три дня взрывчатка детонировала, когда экс-офицер запустил двигатель машины. В результате теракта потерпевший получил ранения, были повреждены четыре автомобиля. Общий ущерб от преступления превысил 5 млн руб.

Ростислав Журавлев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому его дело рассматривалось в особом порядке. Во время оглашения обвинительного заключения он полностью признал вину.

Рассматривать дело начали в прошлом месяце. По обвинению в покушении на господина Прозорова заочно арестовали и объявили в международный розыск граждан Украины Максима Чупруна и Ярослава Хрестина. Заказчиком теракта следствие назвало директора СБУ Василия Малюка.

Никита Черненко